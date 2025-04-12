Футболист Александр Алиев прокомментировал свое задержание в Киеве 12 апреля

Задержание Алиева — футболист заявил, что не был пьян
Футболист Александр Алиев прокомментировал свое задержание в Киеве в субботу, 12 апреля. Он подчеркнул, что не был пьяным.
Об этом Александр Алиев сказал в Instagram-stories.
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Что говорит Алиев о задержании
Футболист опроверг информацию, что управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
"Я там же нахожусь на том же месте, нормально и адекватно. С чего решили, что я пьян", — сказал Алиев.
По его словам, с ним все хорошо и ситуация с правоохранителями решена.
Напомним, 12 апреля в соцсетях сообщили о задержании Алиева, который якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее на Киевщине пьяный водитель сбил насмерть велосипедиста, который двигался в попутном направлении.
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