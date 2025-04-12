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Задержание Алиева — футболист заявил, что не был пьян

12 апреля 2025 17:52
Аркадий Пастула - Редактор
Футболист Александр Алиев прокомментировал свое задержание в Киеве 12 апреля
Александ Алиев. Фото: instagram.com/aliev_sasha8
Аркадий Пастула - Редактор

Футболист Александр Алиев прокомментировал свое задержание в Киеве в субботу, 12 апреля. Он подчеркнул, что не был пьяным.

Об этом Александр Алиев сказал в Instagram-stories.

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Что говорит Алиев о задержании

Футболист опроверг информацию, что управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

"Я там же нахожусь на том же месте, нормально и адекватно. С чего решили, что я пьян", — сказал Алиев.

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По его словам, с ним все хорошо и ситуация с правоохранителями решена.

Напомним, 12 апреля в соцсетях сообщили о задержании Алиева, который якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Ранее на Киевщине пьяный водитель сбил насмерть велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

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