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Главная Киев Нанесли миллионы убытков — объявлены подозрения чиновникам КГГА

Нанесли миллионы убытков — объявлены подозрения чиновникам КГГА

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 23:53
Чиновникам КГГА объявили подозрения из-за злоупотреблений - детали
Злоупотребления должностных лиц госучреждений Киева. Фото: Киевская городская прокуратура

Киевская прокуратура вместе с ГБР, полицией и СБУ разоблачили масштабную схему злоупотреблений в коммунальных предприятиях и структурных подразделениях КГГА. Это привело к нанесению бюджету Киева убытков на сумму не менее 196,4 млн гривен.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Пост Офиса Генерального прокурора. Фото: скриншот

Детали дела

В рамках расследования правоохранители сообщили о подозрении 11 должностным лицам, еще несколько фигурантов могут быть привлечены к ответственности в ближайшее время.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, подозрения объявлены по статьям Уголовного кодекса Украины, касающихся служебной халатности, превышения служебных полномочий и растраты имущества.

Среди подозреваемых — высокопоставленные чиновники столичной администрации. В частности:

  • Бывший заместитель мэра Киева и секретарь горсовета — его обвиняют в безосновательном начислении зарплаты сотруднику аппарата совета, что повлекло убытки в почти 700 тыс. гривен.
  • Директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА — ответственный за убытки в 164 млн гривен из-за приостановления движения метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".
  • Глава госпредприятия "Леса Украины" — подозревается в неэффективном использовании 1,6 млн гривен при закупке тракторов.
  • Руководитель СКП "Киевтелесервис" — организовал закупку оборудования для интернета по завышенным ценам, что обошлось бюджету в более 20,5 млн гривен.
  • Заместитель гендиректора КП "Информатика" — фигурирует в деле о приобретении оборудования с убытками в более чем 2,1 млн гривен.
  • Начальник управления Департамента коммунальной собственности КГГА — организовал приватизацию коммунальной недвижимости в центре города по заниженным ценам, чем нанес ущерб на 2,7 млн гривен.
  • Главный инженер музея "Киевская крепость" — получил подозрение из-за оплаты более 500 тыс. грн за проектные работы, которые не были выполнены должным образом.

Кроме этого, четверо человек были задержаны непосредственно во время досудебного расследования. Среди них:

  • Главный агроном КП СЗН Святошинского района — согласовал оплату за растения на сумму 2,1 млн грн, которые предприятие фактически не получило.
  • И.о. начальника управления архитектуры и землепользования Шевченковской РГА — фигурирует в деле о закупке систем отопления с переплатой более 1 млн гривен.
  • Руководитель подразделения КП "Киевпастранс" — отвечает за приобретение оборудования на 1,2 млн гривен дороже рыночной цены.
  • Бывший руководитель КО "Киевзеленстрой" — организовал оплату работ по завышенной цене, что привело к потерям в размере 350 тыс. грн.

Правоохранители уже подготовили обращение в суд с ходатайствами об отстранении всех подозреваемых от должностей на время следствия. В прокуратуре отмечают: работа по разоблачению злоупотреблений в столичных органах продолжается, а эти сообщения о подозрении — лишь предварительный результат масштабного расследования.

Нанесли миллионы убытков — объявлены подозрения чиновникам КГГА - фото 2
Задержание фигурантов дела. Фото: Киевская городская прокуратура
Нанесли миллионы убытков — объявлены подозрения чиновникам КГГА - фото 3
Фигурантов дела задержали. Фото: Киевская городская прокуратура
Нанесли миллионы убытков — объявлены подозрения чиновникам КГГА - фото 4
Один из фигурантов дела. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, что экс-секретарю Киевсовета Владимиру Бондаренко вручили новое подозрение. Ему грозит десять лет тюрьмы.

Кроме того, в отношении 20 человек из "Киевзеленстроя" направили 18 обвинительных актов в суд. Общая сумма ущерба составляет 8,5 миллиона гривен.

ГБР коррупция КГГА Офис генерального прокурора бюджет
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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