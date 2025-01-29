Заработала на проектировании укрытия в больнице — чиновнице объявили подозрение

Больница, где должны строить укрытие. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Инженер по надзору за строительством в Киеве получила подозрение. Она завысила стоимость за изготовление проекта укрытия в одной из больниц более чем на 230 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в среду, 29 января.

Читайте также:

Коррупционные схемы при проектировании укрытия в больнице

Правоохранители выяснили, что в 2023 году с одним из обществ был заключен договор на изготовление проектно-сметной документации для капитального ремонта укрытия в больнице.

Выводы экономической экспертизы установили, что исполнитель проекта завысил стоимость работ по его изготовлению на более 230 тыс. гривен, в результате чего бюджету столицы нанесен ущерб на указанную сумму.

Так, ведущему инженеру Киевской городской клинической больницы №12 сообщили о подозрении по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, что причинило существенный вред государственным интересам.

Напомним, в Киеве разворовали 4 миллиона на покупке кондиционеров в электрички. Трем обвиняемым объявили о подозрении.

Также мы писали, что в Киеве будут судить чиновницу, которая причастна к закупке некачественной дорожной соли, что привело к убыткам в столичном бюджете на 11 млн грн.