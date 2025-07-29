Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Завышали расчеты — в Буче чиновникам объявили подозрения

Завышали расчеты — в Буче чиновникам объявили подозрения

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 17:37
Чиновники из Бучи завладели более 13 млн грн - детали схемы
Объявление подозрения. Фото: Киевская областная прокуратура

Должностных лиц "Теплокомунсервиса" и управления жилищно-коммунальным хозяйством Бучанского городского совета разоблачили на завладении бюджетными средствами. Речь идет о более 13 миллионах гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Завладели бюджетными средствами

По данным следствия, директор и главный экономист предприятия в течение 2021-2023 годов ежемесячно увеличивали общий объем разницы между действующими тарифами для населения и экономически обоснованными затратами на поставку теплоэнергии, водоснабжения и водоотведения.

"Соответствующие расчеты они подавали в Бучанский городской совет для их утверждения и осуществления возмещения", — уточнили в прокуратуре.

В то же время начальник управления ЖКХ Бучанского горсовета неподобающе выполняла свои обязанности, не организовав проверку расчетов, что привело к чрезмерным выплатам из бюджета на сумму 13,2 миллиона гривен.

Директору и главному экономисту "Теплокомунсервис" сообщили о подозрении в присвоении или растрате имущества, а начальнице управления ЖКХ Бучанского городского совета в служебной халатности.

null
Скриншот поста прокуратуры
null
Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Киеве задержали шестерых чиновником по делу кражы бюджетных средств в размере 2,5 миллиона гривен.

А на Львовщине 18 чиновникам объявили подозрения в нанесении ущерба государству на 51 миллион гривен.

госбюджет деньги Киевская область прокуратура подозрение
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации