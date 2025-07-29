Чиновники из Бучи завладели более 13 млн грн - детали схемы

Объявление подозрения. Фото: Киевская областная прокуратура

Должностных лиц "Теплокомунсервиса" и управления жилищно-коммунальным хозяйством Бучанского городского совета разоблачили на завладении бюджетными средствами. Речь идет о более 13 миллионах гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры в Telegram.

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Завладели бюджетными средствами

По данным следствия, директор и главный экономист предприятия в течение 2021-2023 годов ежемесячно увеличивали общий объем разницы между действующими тарифами для населения и экономически обоснованными затратами на поставку теплоэнергии, водоснабжения и водоотведения.

"Соответствующие расчеты они подавали в Бучанский городской совет для их утверждения и осуществления возмещения", — уточнили в прокуратуре.

В то же время начальник управления ЖКХ Бучанского горсовета неподобающе выполняла свои обязанности, не организовав проверку расчетов, что привело к чрезмерным выплатам из бюджета на сумму 13,2 миллиона гривен.

Директору и главному экономисту "Теплокомунсервис" сообщили о подозрении в присвоении или растрате имущества, а начальнице управления ЖКХ Бучанского городского совета в служебной халатности.

Скриншот поста прокуратуры

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Киеве задержали шестерых чиновником по делу кражы бюджетных средств в размере 2,5 миллиона гривен.

А на Львовщине 18 чиновникам объявили подозрения в нанесении ущерба государству на 51 миллион гривен.