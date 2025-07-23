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Головна Київ Експосадовця КМДА підозрюють у розкраданні 75 млн соцдопомоги

Експосадовця КМДА підозрюють у розкраданні 75 млн соцдопомоги

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 17:54
Ексдиректора департаменту КМДА затримали за розкрадання 75 млн соцдопомоги — фото
Працівник СБУ. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала колишнього директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Його та ще трьох осіб підозрюють у розкраданні 75 млн гривень соціальної допомоги.

Про це 23 липня повідомили у Київській міській прокуратурі.

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Як стало відомо, колишній очільник департаменту разом зі спільниками міг бути причетним до розкрадання 75 мільйонів гривень, які призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим у рамках програми "Турбота. Назустріч киянам".

СБУ затримала експосадовця КМДА
Затриманий ексочільника Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Фото: СБУ

Встановлено, що замість безкоштовного надання ліків, продуктів харчування та послуг для тяжкохворих, половину виділених бюджетних коштів витратили на придбання та оренду елітного майна — зокрема автомобілів преміумкласу та нерухомості. Щоб замаскувати розкрадання, фігуранти оформлювали ці покупки як частину програмної допомоги та вносили фальшиві дані у звітність.

Експосадовцю КМДА оголосили про підозру
Затримання ексочільника Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Фото: kyiv.gp.gov.ua

У рамках розслідування також затримано трьох представників столичних фірм, які займалися легалізацією вкрадених коштів. Вони оформлювали фіктивні послуги, а готівку передавали організаторам схеми.

Наразі ексчиновнику та трьом підприємцям оголошено підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ексначальнику департаменту КМДА оголосили підозру
Ексочільник Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Фото: kyiv.gp.gov.ua

Також до відповідальності притягується так званий "тіньовий" куратор департаменту, який наразі переховується за кордоном.

Раніше про підозру оголосили директору підзвітної КМДА спортшколи, якого звинувачують у розкраданні коштів на ремонт закладу.

А також стало відомо, що Микола Поворозник після гучного скандалу може повернутися на посаду заступника міського голови.

держбюджет СБУ КМДА Кримінал підозра
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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