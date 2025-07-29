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Головна Київ Завищували розрахунки — у Бучі чиновникам оголосили підозри

Завищували розрахунки — у Бучі чиновникам оголосили підозри

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Дата публікації: 29 липня 2025 17:37
Чиновники з Бучі заволоділи понад 13 млн грн — деталі схеми
Оголошення підозри. Фото: Київська обласна прокуратура

Посадовців "Теплокомунсервісу" та управління житлово-комунальним господарством Бучанської міської ради викрили на заволодінні бюджетними коштами. Йдеться про понад 13 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури у Telegram.

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Заволоділи бюджетними коштами

За даними слідства, директор та головний економіст підприємства протягом 2021-2023 років щомісяця збільшували загальний обсяг різниці між чинними тарифами для населення та економічно-обґрунтованими витратами на постачання теплонергії, водопостачання та водовідведення.

"Відповідні розрахунки вони подавали до Бучанської міської ради для їх затвердження та здійснення відшкодування", — уточнили у прокуратурі.  

Водночас начальник управління ЖКГ Бучанської міськради неналежно виконувала свої обов’язки, не організувавши перевірку розрахунків, що призвело до надмірних виплат з бюджету на суму 13,2 мільйона гривень.

Директору та головному економісту "Теплокомунсервіс" повідомили про підозру у привласненні або розтраті майна, а начальниці управління ЖКГ Бучанської міської ради у службовій недбалості.

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Скриншот допису прокуратури
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Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, у Києві затримали шістьох посадовців у справі про розкрадання бюджетних коштів у розмірі 2,5 мільйона гривень.

А на Львівщині 18 посадовцям оголосили підозри у завданні збитків державі на 51 мільйон гривень.

держбюджет гроші Київська область прокуратура підозра
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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