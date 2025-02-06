НАБУ проводило следственные действия у киевского бизнесмена Комарницкого - детали

Работники НАБУ. Иллюстративное фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили и прекратили деятельность преступной организации в Киеве. Она завладела землей столицы и передавала участки под застройку.

Источник УП в НАБУ сообщил, что следственные действия проводили у бизнесмена Дениса Комарницкого.

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В материале говорится, что во главе преступной организации был медийно-известный бывший депутат Киевского городского совета. Также НАБУ проводило следственные действия у бизнесмена Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим" за Киевом.

Денис Комарницкий. Фото: открытые источники

Известно, что он был лидером фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете в 2008-2010 годах. В 2020 году журналисты Bihus.Info получили флешку с копией содержимого одного из рабочих компьютеров Комарницкого, СБУ изъяли ее во время обысков.

Издание пишет, что там содержались "понятийки", которые касались функционирования строительного рынка Киева. В последние годы бывший нардеп был главным "смотрящим" за сферами строительства и коммунального хозяйства столицы. В то же время связанные с ним компании регулярно получали крупные подряды от коммунальных предприятий.

В частности, он причастен к компании-генподрядчику, которая осуществляла строительство Подольского моста, стоимость которого выросла с 11,2 миллиардов гривен до 19,9 миллиардов гривен.

Скриншот поста УП

Напомним, разоблаченная НАБУ схема заключалась в поиске ценных участков и регистрации права собственности на несуществующие сооружения, которые якобы расположены на участках Киева. Далее в горсовет подавали заявление о предоставлении им права собственности на землю для обслуживания этих сооружений.

Также мы писали, что Киевская городская прокуратура разоблачила бывшего гендиректора КП "Плесо" на нанесении ущерба городу на почти 200 тысяч гривен.