Ограничение движения на Южном мосту — киевлян предупредили о ремонте

Южный мост в Киеве. Иллюстративное фото: РБК-Украина

В Киеве частично ограничат движение транспорта Надднепрянским шоссе на заезде на Южный мостовой переход. Неудобства связаны с ремонтными работами.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевавтодора.

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Коммунальная корпорация сообщает, что ограничение связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия на Надднепрянском шоссе возле реки Лыбидь.

"С 08:00 29 октября до 08:00 31 октября частично ограничат движение транспорта Надднепрянским шоссе на заезде на Южный мостовой переход", — говорится в сообщении.

В Киевавтодоре призывают учитывать ограничения при планировании маршрута.

Схема ограничений движения. Фото: Киевавтодор

Ранее мы сообщали, что в Киеве с 15 октября полностью ограничено движение по пешеходному мосту в Голосеевском районе. Причиной является противоаварийный ремонт.

Также мы рассказывали, почему так долго строят Подольско-Воскресенский мост в Киеве, который должен соединить правый и левый берега реки Днепр и облегчить трафик в столице.