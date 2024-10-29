Ограничение движения на Южном мосту — киевлян предупредили о ремонте

Заехать на Южный мост будет сложнее — частично ограничат движение
В Киеве частично ограничат движение транспорта Надднепрянским шоссе на заезде на Южный мостовой переход. Неудобства связаны с ремонтными работами.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевавтодора.
Сколько продлятся ограничения движения
Коммунальная корпорация сообщает, что ограничение связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия на Надднепрянском шоссе возле реки Лыбидь.
"С 08:00 29 октября до 08:00 31 октября частично ограничат движение транспорта Надднепрянским шоссе на заезде на Южный мостовой переход", — говорится в сообщении.
В Киевавтодоре призывают учитывать ограничения при планировании маршрута.
Ранее мы сообщали, что в Киеве с 15 октября полностью ограничено движение по пешеходному мосту в Голосеевском районе. Причиной является противоаварийный ремонт.
Также мы рассказывали, почему так долго строят Подольско-Воскресенский мост в Киеве, который должен соединить правый и левый берега реки Днепр и облегчить трафик в столице.
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