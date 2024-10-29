Обмеження руху на Південному мосту — киян попередили про ремонт

Заїхати на Південний міст стане складніше — частково обмежать рух
У Києві частково обмежать рух транспорту Наддніпрянським шосе на заїзді на Південний мостовий перехід. Незручності пов'язані з ремонтними роботами.
Про це повідомили у пресслужбі Київавтодору.
Скільки триватимуть обмеження руху
Комунальна корпорація повідомляє, що обмеження пов’язане з ремонтом асфальтобетонного покриття на Наддніпрянському шосе біля річки Либідь.
"Із 08:00 29 жовтня до 08:00 31 жовтня частково обмежать рух транспорту Наддніпрянським шосе на заїзді на Південний мостовий перехід", — йдеться у повідомленні.
У Київавтодорі закликають враховувати обмеження під час планування маршруту.
Раніше ми повідомляли, що у Києві з 15 жовтня повністю обмежено рух пішохідним мостом у Голосіївському районі. Причиною є протиаварійний ремонт.
Також ми розповідали, чому так довго будують Подільсько-Воскресенський міст у Києві, який має з'єднати правий і лівий береги річки Дніпро та полегшити трафік у столиці
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