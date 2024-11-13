Воздушная тревога — как киевляне пережидают опасность

Люди прячутся в метро во время тревоги. Фото: официальный портал Киева

В среду, 13 ноября, утром на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Украинцев предупредили об угрозе БПЛА и ракетной опасности. Киевляне начали собираться в метро.

Об этом сообщают Новини.LIVE в среду, 13 ноября.

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Метрополитен на станции "Дорогожичи" заполнен людьми. Некоторые киевляне заняли места на эскалаторе, другие же — собираются на платформе.

Мэр Киева Витай Кличко сообщил об угрозе для горожан. Он сообщил о ракетной опасности для горожан и угрозе БпЛА.

"Вражеский БпЛА над центром города. Будьте внимательны! Находитесь в укрытиях", — написал Кличко.

Виталий Кличко предупредил киевлян об опасности. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве утром в среду, 13 ноября, раздались взрывы. Жителей предупредили об угрозе ракетного удара.

Киевлян предупредили о возможных отключениях света 13 ноября. В Киевской городской военной администрации напомнили, что это превентивная мера.