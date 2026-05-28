Зеленская посетила Книжный Арсенал в Киеве

Елена Зеленская. Фото: facebook.com/olenazelenska.official

Первая леди Украины Елена Зеленская побывала на открытии XIV Книжного Арсенала в Киеве. Во время фестиваля она поделилась подборкой книг, которые приобрела на мероприятии, среди них - поэзия, художественная проза и издания об информационной войне и украинских ветеранах.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Первая леди приобрела книги на Книжном Арсенале

Нынешний Книжный Арсенал проходит в столице с 28 по 31 мая. Фокус-темой фестиваля стала "Нести свою свободу", а отдельные программы посвящены ветеранам, подростковой литературе и современной украинской культуре.

Среди книг, которые выбрала первая леди, — "Хемингуэй ничего не знает" Артура Дроня, "Наративы массового поражения. Тактики и стратегии информационной войны" Артема Захарченко, а также поэтический сборник Лины Костенко.

В подборку также вошли "Jingle bellZ. Документальный дневник" Алексея Ануля и "К безопасным берегам" Уоллеса Стегнера.

Читайте также:

Организаторы фестиваля отмечают, что нынешняя программа объединяет дискуссии, презентации книг, встречи с авторами и события, посвященные украинскому культурному опыту в условиях войны.

Также Новини.LIVE писали, что в Киевском горсовете не поддержали введение моратория на повышение стоимости проезда в общественном транспорте столицы во время военного положения. За включение этого вопроса в повестку дня проголосовали лишь 39 депутатов.

А также депутат Киевсовета Алла Шлапак сообщила, что ее квартира пострадала во время российской атаки на Киев 24 мая. По ее словам, это уже второй случай повреждения жилья с начала полномасштабной войны.