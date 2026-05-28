Главная Киев Витренко о провале моратория: проезд в Киеве не должен быть как в Париже

Витренко о провале моратория: проезд в Киеве не должен быть как в Париже

Дата публикации 28 мая 2026 16:50
Депутат Андрей Витренко. Фото: Андрей Витренко/Telegram

Киевский городской совет не смог поддержать введение моратория на повышение стоимости проезда в общественном транспорте столицы во время военного положения. За включение соответствующего вопроса в повестку дня проголосовали лишь 39 депутатов. Депутат Киевсовета Андрей Витренко от "Слуги народа" раскритиковал такую позицию.

Об этом Витренко заявил после заседания Киевсовета, передает журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Речь идет об инициативе, которая предусматривала временный запрет на повышение тарифов на перевозку пассажиров в коммунальном транспорте Киева. Авторы проекта настаивали, что в условиях войны повышение стоимости проезда станет дополнительной финансовой нагрузкой для жителей столицы.

По словам Витренко, часть депутатов присутствовала в сессионном зале, однако не дала голосов за включение вопроса в повестку дня.

"Они просто не голосовали и не включили этот вопрос в повестку дня", — отметил депутат.

Витренко также заявил, что вопрос повторно будут выносить на рассмотрение во время следующей сессии Киевсовета, которая запланирована на 18 июня.

"Мы не прекратим свою борьбу, потому что город Киев не будет тем городом, где стоимость месячного проезда больше, чем в Париже", — подчеркнул он.

Депутат добавил, что команда сторонников моратория планирует искать альтернативные механизмы финансирования транспортной системы столицы без повышения тарифов для пассажиров.

"Или дайте нам транспорт такой, как в Париже, или не поднимайте цены", — заявил Витренко.

По его словам, у депутатов еще есть время, чтобы попытаться не допустить возможного повышения тарифов в столице.

Как писали Новини.LIVE, Витренко во время заседания Киевсовета 28 мая заявил, что в Киеве могут появиться троллейбусы иранского производства. Он возмутился и напомнил, что "Шахеды", которые РФ запускает по Украине, тоже изготавливают в Иране. "Київпастранс" пока не комментировал эту информацию.

Также Витренко ранее заявлял, что в случае поднятия тарифов, проезд в общественном транспорте за год будет стоить семье из трех человек 35 тысяч гривен. Отметим, что стоимость разового проезда может достичь 30 гривен. Депутат отметил, что повышение тарифа должно влечь за собой улучшение качества обслуживания.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
