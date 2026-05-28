Зеленська відвідала Книжковий Арсенал у Києві

Перша леді України Олена Зеленська побувала на відкритті XIV Книжкового Арсеналу в Києві. Під час фестивалю вона поділилася добіркою книжок, які придбала на заході, серед них — поезія, художня проза та видання про інформаційну війну й українських ветеранів.

Цьогорічний Книжковий Арсенал проходить у столиці з 28 по 31 травня. Фокус-темою фестивалю стала "Нести свою свободу", а окремі програми присвячені ветеранам, підлітковій літературі та сучасній українській культурі.

Серед книжок, які обрала перша леді, — "Гемінґвей нічого не знає" Артура Дроня, "Наративи масового ураження. Тактики і стратегії інформаційної війни" Артема Захарченка, а також поетична збірка Ліни Костенко.

До добірки також увійшли "Jingle bellZ. Документальний щоденник" Олексія Ануля та "До безпечних берегів" Воллеса Стеґнера.

Організатори фестивалю зазначають, що цьогорічна програма об'єднує дискусії, презентації книжок, зустрічі з авторами та події, присвячені українському культурному досвіду в умовах війни.

