Второй раз: квартира депутата Шлапак пострадала из-за атаки РФ

Алла Шлапак. Фото: Киевский городской совет

Квартира депутата Киевсовета Аллы Шлапак пострадала в результате атаки РФ 24 мая. Это уже второй раз за время полномасштабной войны.

Алла Шлапак заявила в эфире "Київського часу".

Алла Шлапак рассказала, ее жилье снова повреждено в результате российской атаки на столицу. Квартира уже была под обстрелом РФ год назад, после чего была отремонтирована в рамках программы восстановления.

"Трудно комментировать относительно угроз, потому что мы просто гражданское население. Хочу сказать, что в воскресенье моя квартира, которая была отремонтирована в рамках восстановления год назад, снова повреждена", — поделилась депутат.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Алексея Кучеренко, Киев является первой целью для ударов РФ. Депутат призвал правительство немедленно увеличить финансирование энергетической защиты столицы.

В то же время глава Оболонской РГА Кирилл Фесик рассказал, что в Киеве 60% всех разрушений жилья произошли из-за атак РФ в 2025 году. По его словам, удары РФ по столице 24 мая ничем не уступает тем атакам, которые были летом прошлого года.