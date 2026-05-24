Зеленский и Клименко приехали в поврежденный музей "Чернобыль"

Зеленский и Клименко приехали в поврежденный музей "Чернобыль"

Дата публикации 24 мая 2026 11:52
Повреждения музея "Чернобыль" в Киеве. Фото: ДИАЗ Древний Киев / facebook

Президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Игорь Клименко приехали в Национальный музей "Чернобыль" в Киеве. Он получил повреждения в результате ночной атаки РФ 24 мая.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Общественное.

Владимир Зеленский вместе с главой МВД Игорем Клименко прибыли на места атак армии РФ в Киеве. Они посетили поврежденный Национальный музей "Чернобыль".

Известно, что президент зашел в здание музея, осмотрел повреждения, поговорил с Клименко и уехал с места.

Отметим, во время сегодняшнего обстрела под ударом оказался Государственный историко-архитектурный заповедник "Древний Киев". В результате атаки он получил существенные повреждения.

Удар по Подолу. Фото: ГИАЗ Древний Киев / facebook
Удар по Подолу. Фото: ДИАЗ Древний Киев / facebook

По данным администрации заповедника, наибольший удар получил Национальный музей "Чернобыль", который всего за несколько дней до этого открыли для посетителей после длительного ремонта. Сейчас здание музея почти полностью уничтожено.

"Национальный музей "Чернобыль", об открытии которого после ремонта мы писали несколько дней назад, почти уничтожен. Повреждения получили многочисленные памятники архитектуры, в частности Контрактовый дом", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, сегодня россияне также повредили Национальный художественный музей Украины в Киеве. К счастью, коллекция и работники музея не пострадали.

Кроме того, из-за вражеской атаки повреждены исторические памятники на Почтовой площади в Киеве. Разрушениям подверглись Почтовая станция и Церковь Рождества Христова.

