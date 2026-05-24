Зеленский и Клименко приехали в поврежденный музей "Чернобыль"

Повреждения музея "Чернобыль" в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Игорь Клименко приехали в Национальный музей "Чернобыль" в Киеве. Он получил повреждения в результате ночной атаки РФ 24 мая.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Общественное.

Известно, что президент зашел в здание музея, осмотрел повреждения, поговорил с Клименко и уехал с места.

Отметим, во время сегодняшнего обстрела под ударом оказался Государственный историко-архитектурный заповедник "Древний Киев". В результате атаки он получил существенные повреждения.

Удар по Подолу.

По данным администрации заповедника, наибольший удар получил Национальный музей "Чернобыль", который всего за несколько дней до этого открыли для посетителей после длительного ремонта. Сейчас здание музея почти полностью уничтожено.

"Национальный музей "Чернобыль", об открытии которого после ремонта мы писали несколько дней назад, почти уничтожен. Повреждения получили многочисленные памятники архитектуры, в частности Контрактовый дом", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, сегодня россияне также повредили Национальный художественный музей Украины в Киеве. К счастью, коллекция и работники музея не пострадали.

Кроме того, из-за вражеской атаки повреждены исторические памятники на Почтовой площади в Киеве. Разрушениям подверглись Почтовая станция и Церковь Рождества Христова.