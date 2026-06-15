Зеленский: Украина получила дополнительные ракеты для Patriot

Президент Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Украина недавно получила и развернула партию ракет для системы Patriot. Благодаря полученным ракетам украинские силы ПВО смогли во время ночного обстрела более эффективно противодействовать воздушным угрозам, в частности баллистическим целям. Однако после использования этих ракет Украина должна работать над пополнением запасов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после осмотра последствий российского удара по Киево-Печерской лавре, передает журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

После удара по Лавре Зеленский рассказал об усилении украинской ПВО

Однако президент подчеркнул, что имеющихся ресурсов недостаточно для полной защиты от всех средств воздушного нападения, которые применяет Россия.

Зеленский отметил , что после использования полученного боекомплекта Украина снова будет нуждаться в пополнении запасов ракет для Patriot. Он подчеркнул, что вопрос усиления противовоздушной обороны остается одним из ключевых в переговорах с партнерами.

"У нас был пакет ракет для Patriot, недавно его доставили в Украину. Слава Богу, был этот пакет. Было сбито достаточно баллистических ракет, но, видите ли, не все дроны были сбиты", — сказал он.

Читайте также:

Отдельно глава государства обратил внимание на повреждения объектов Киево-Печерской лавры в результате удара РФ. Он подчеркнул, что атаки на культурные и духовные памятники свидетельствуют о целенаправленном характере российских обстрелов.

Как писали Новини.LIVE, РФ в ночь на 15 июня массированно атаковала Киев ракетами и дронами. Известно о двух погибших. В результате обстрела сгорел костюмерный цех киностудии имени Довженко, где хранилась крупнейшая костюмная коллекция Украины.

Кроме того, произошло попадание на территории Киево-Печерской лавры. Загорелся Успенский собор. Вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Украины Татьяна Бережная уже назвала это преступлением против мирового культурного наследия.