Обстрел Киева 24 апреля — Зеленский назвал, сколько послов почтили память погибших

Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 25 апреля, прибыл на место российского обстрела Киева в ночь на 24 апреля. По его словам, почтить погибших пришли также послы разных стран.

Об этом украинский лидер сказал в Киеве в пятницу, 25 апреля, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Глава государства сообщил, что почтить память погибших в Киеве пришли 67 послов разных стран.

"Это говорит о том, что весь мир здесь в Украине, здесь в Киеве, не соглашается с агрессией России, не примет и не воспримет, никогда такого не будет, а наоборот поддерживает Украину", — отметил Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил те страны, которые ежедневно помогают государству с системами противовоздушной обороны и ракетами для защиты жизни.

"Нам еще придется над этим много работать, чтобы усилить нашу защиту неба", — добавил глава государства.

Напомним, 25 апреля Зеленский отметил, что на месте российского обстрела Святошинского района Киева завершили спасательные работы. По его словам, оккупанты убили 12 человек.

Ранее глава государства сообщил, что российские захватчики нанесли удар по столице баллистической ракетой производства Северной Кореи.