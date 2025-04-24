Обстріли Києва 24 квітня — Росія вдарила ракетою КНДР

Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Російські війська вночі 24 квітня вдарили по Києву балістичною ракетою виробництва Північної Кореї. Зараз у столиці досі триває розбір завалів, рятувальники шукають тіла.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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За попередньою інформацією, росіяни застосували для атаки на Київ балістичну ракету виробництва Північної Кореї. Наші спецслужби перевіряють усі деталі. Зеленський наголосив, якщо ця інформація підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеньяна.

"Вони вбивають людей і знущаються з життя разом — тільки в цьому сенс їхньої співпраці. Росія постійно застосовує таку зброю — ракети, артилерію. Натомість Пхеньян отримав можливість у реальних умовах війни робити свою зброю більш смертоносною", — зазначив президент.

Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Він додав, що зараз у Києві ще триває розбір завалів. На місці рятувальної операції перебувають рідні і близькі людей, які можуть бути під завалами. Усі відповідні служби працюватимуть доти, поки не з'ясують долю кожної людини, яка могла постраждати.

"Жодна країна світу не має залишатися наодинці проти таких загроз. Тільки за сьогодні російська армія в масованому ударі проти наших міст, проти наших цивільних застосувала більш ніж 200 засобів ураження — ракет і ударних дронів. Станом на цей час понад 100 людей поранено, 12 людей убиті. Мої співчуття", — повідомив глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, аби це припинилося, на Росію потрібен реальний тиск. За словами президента, РФ продовжує вбивати цивільних навіть у розпал дипломатичних зусиль для припинення війни. Це означає, що Путін не боїться.

"Потрібне повне й безумовне припинення ударів, і Росія повинна піти на це. Потрібно справедливо завершити цю війну. І щоб реально гарантувати безпеку нашим людям, ми потребуємо зміцнення нашого повітряного щита. Дякую всім у світі, хто допомагає", — підкреслив український лідер.

Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 24 квітня завдали масованого удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки загинуло 12 людей.

Водночас Дональд Трамп заявив про впевненість, що Путін припинить атаки по Україні.