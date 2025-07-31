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Главная Киев Зеленский показал последствия попадания ракеты в дом в Киеве

Зеленский показал последствия попадания ракеты в дом в Киеве

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 06:33
Ракетный удар по Киеву 31 июля — Зеленский показал видео последствий
Разрушенный дом в Киеве из-за ракетного удара РФ. Фото: скриншот из видео в Telegram Владимира Зеленского

Россияне утром, 31 июля, нанесли ракетный удар по Киеву. В частности, одна из ракет попала прямо в дом.

Об этом в Telegram рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

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"Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Под завалами люди. Все службы на месте. Русские террористы", — написал президент, добавив следующее видео.

Напомним, что россияне этой ночью совершили комбинированную атаку на Киев, применив дроны и ракеты. В результате обстрела пострадали более двух десятков человек.

Кроме того, дочь Кита Келлога Меган Моббс заявила, что этот обстрел Киева является ответом Путина на дедлайн Трампа.

Владимир Зеленский Киев война в Украине Россия ракетный удар пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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