Ракетный удар по Киеву 31 июля — Зеленский показал видео последствий

Разрушенный дом в Киеве из-за ракетного удара РФ. Фото: скриншот из видео в Telegram Владимира Зеленского

Россияне утром, 31 июля, нанесли ракетный удар по Киеву. В частности, одна из ракет попала прямо в дом.

Об этом в Telegram рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

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"Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Под завалами люди. Все службы на месте. Русские террористы", — написал президент, добавив следующее видео.

Напомним, что россияне этой ночью совершили комбинированную атаку на Киев, применив дроны и ракеты. В результате обстрела пострадали более двух десятков человек.

Кроме того, дочь Кита Келлога Меган Моббс заявила, что этот обстрел Киева является ответом Путина на дедлайн Трампа.