Обстріл Києва ракетами і дронами — постраждало 20 людей

Медичні працівники. Ілюстративне фото: УНІАН

Росіяни в ніч проти 31 липня здійснили комбіновану атаку РФ на Київ, використовуючи дрони та ракети. Внаслідок обстрілу постраждало понад два десятки людей.

Про це у Telegram розповів мер Києва Віталій Кличко.

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Постраждалі у Києві через атаку РФ 31 липня

"Наразі відомо про 20 постраждалих мешканців міста. 8 із них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці. Бригади швидкої продовжують працювати на місцях викликів", — розповів Кличко.

Також мер Києва поінформував про наслідки у кожному з районів, де були наслідки атаки РФ:

у Святошинському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Екстрені служби працюють на місці. Також пожежі в кількох нежитлових будівлях;

зруйнований підʼїзд житлового будинку. Екстрені служби працюють на місці. Також пожежі в кількох нежитлових будівлях; у Солом’янському районі пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також пожежі і пошкодження на кількох локація нежитлової забудови;

пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також пожежі і пошкодження на кількох локація нежитлової забудови; у Голосіївському районі є пошкоджені будівлі. Зокрема, школи та дитячого садка.

є пошкоджені будівлі. Зокрема, школи та дитячого садка. у Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу.

Оновлено о 06:27

Начальник КМВА Тимур Ткаченко поінформував, що кількість постраждалих зросла до 27. Кличко у свою чергу повідомив, що 17 з них госпіталізували.

Оновлено о 06:37

"На жаль, маємо першу жертву. Рятувальники деблокували тіло жінки", — написав Ткаченко.

Нагадаємо, що детальніше про перші наслідки дронової атаки РФ можна почитати за цим посиланням, а про ракетну за цим.

Крім того, донька Кіта Келлога Меган Моббс відреагувала нічний обстріл Києва. Вона зазначила, що це відповідь Путіна на дедлайн Трампа.