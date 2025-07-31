Обстріл Києва ракетами і дронами — постраждало 20 людей

Комбінована атака РФ на Київ — постраждало два десятки людей
Росіяни в ніч проти 31 липня здійснили комбіновану атаку РФ на Київ, використовуючи дрони та ракети. Внаслідок обстрілу постраждало понад два десятки людей.
Про це у Telegram розповів мер Києва Віталій Кличко.
Постраждалі у Києві через атаку РФ 31 липня
"Наразі відомо про 20 постраждалих мешканців міста. 8 із них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці. Бригади швидкої продовжують працювати на місцях викликів", — розповів Кличко.
Також мер Києва поінформував про наслідки у кожному з районів, де були наслідки атаки РФ:
- у Святошинському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Екстрені служби працюють на місці. Також пожежі в кількох нежитлових будівлях;
- у Солом’янському районі пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також пожежі і пошкодження на кількох локація нежитлової забудови;
- у Голосіївському районі є пошкоджені будівлі. Зокрема, школи та дитячого садка.
- у Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу.
Оновлено о 06:27
Начальник КМВА Тимур Ткаченко поінформував, що кількість постраждалих зросла до 27. Кличко у свою чергу повідомив, що 17 з них госпіталізували.
Оновлено о 06:37
"На жаль, маємо першу жертву. Рятувальники деблокували тіло жінки", — написав Ткаченко.
Нагадаємо, що детальніше про перші наслідки дронової атаки РФ можна почитати за цим посиланням, а про ракетну за цим.
Крім того, донька Кіта Келлога Меган Моббс відреагувала нічний обстріл Києва. Вона зазначила, що це відповідь Путіна на дедлайн Трампа.
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