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Головна Київ Комбінована атака РФ на Київ — постраждало два десятки людей

Комбінована атака РФ на Київ — постраждало два десятки людей

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 06:20
Обстріл Києва ракетами і дронами — постраждало 20 людей
Медичні працівники. Ілюстративне фото: УНІАН

Росіяни в ніч проти 31 липня здійснили комбіновану атаку РФ на Київ, використовуючи дрони та ракети. Внаслідок обстрілу постраждало понад два десятки людей.

Про це у Telegram розповів мер Києва Віталій Кличко.

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"Наразі відомо про 20 постраждалих мешканців міста. 8 із них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці. Бригади швидкої продовжують працювати на місцях викликів", — розповів Кличко.

Також мер Києва поінформував про наслідки у кожному з районів, де були наслідки атаки РФ:

  • у Святошинському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Екстрені служби працюють на місці. Також пожежі в кількох нежитлових будівлях;
  • у Солом’янському районі пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також пожежі і пошкодження на кількох локація нежитлової забудови;
  • у Голосіївському районі є пошкоджені будівлі. Зокрема, школи та дитячого садка.
  • у Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу.

Оновлено о 06:27

Начальник КМВА Тимур Ткаченко поінформував, що кількість постраждалих зросла до 27. Кличко у свою чергу повідомив, що 17 з них госпіталізували.

Оновлено о 06:37

"На жаль, маємо першу жертву. Рятувальники деблокували тіло жінки", — написав Ткаченко.

Нагадаємо, що детальніше про перші наслідки дронової атаки РФ можна почитати за цим посиланням, а про ракетну за цим.

Крім того, донька Кіта Келлога Меган Моббс відреагувала нічний обстріл Києва. Вона зазначила, що це відповідь Путіна на дедлайн Трампа.

Київ обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні ракетний удар постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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