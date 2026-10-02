В Дарницком районе Киева попали в многоэтажку: фото с места событий

Спасатели на месте происшествия в Дарницком районе. Фото: Новини.LIVE

В Дарницком районе Киева российский беспилотник попал в 25-этажный жилой дом. После удара на 24-м и 25-м этажах вспыхнул пожар, который спасатели ликвидировали на площади 120 квадратных метров. В результате атаки погибла 24-летняя женщина, еще два человека пострадали.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте попадания и показали последствия российской атаки.

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Поврежденное многоэтажное здание

Прямое попадание беспилотника вызвало пожар на верхних этажах жилого дома. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, а во время тушения обнаружили тело погибшего человека.

Спасатели во время ликвидации последствий российской атаки в Дарницком районе. Фото: Новини.LIVE

Спасатели вывели из дома двух человек и передали их медикам. Еще шестерых жильцов эвакуировали.

Последствия попадания в жилой дом. Фото: Новини.LIVE

Погибла 24-летняя женщина

Во время осмотра разрушенных помещений в одной из квартир полицейские обнаружили тело 24-летней женщины.

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Еще двое жильцов дома пострадали. 49-летнюю женщину госпитализировали из-за отравления продуктами горения, а 33-летний мужчина получил обширные ожоги и находится в тяжелом состоянии.

"Мама, я жив, но квартира горит"

Во время удара в доме находился 20-летний сын Марии. Парень был в квартире на 23-м этаже. После атаки он позвонил матери и сказал: "Мама, я жив, но квартира горит".

Во время пожара парень успел забрать из квартиры документы и своего кролика. Он также прислал матери кадры с горящим помещением.

Мария поблагодарила спасателей, которые работали на большой высоте и помогали жильцам покинуть дом.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что россияне ночью и утром 2 октября продолжили атаки на Киев с помощью реактивных беспилотников. В результате обстрела зафиксированы попадания по Южному мосту, а в одном из районов столицы повреждены дом и несколько автомобилей.

Также Новини.LIVE писал о транспортных проблемах в Киеве из-за частичного перекрытия мостов. Переезд между левым и правым берегами занимает более двух часов, а городской транспорт курсирует с изменениями в расписании и задержками.