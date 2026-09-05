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Главная Киев Зеленский: РФ целенаправленно нанесла удары по аэропортам в Киеве и Борисполе

Зеленский: РФ целенаправленно нанесла удары по аэропортам в Киеве и Борисполе

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5 сентября 2026 13:04
Зеленский раскрыл причину ударов РФ по аэропортам Киева и Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 5 сентября Россия целенаправленно нанесла удары по аэропортам в Киеве и Борисполе. По его словам, эти удары носили демонстративный характер и были нанесены впервые за долгое время. Зеленский считает, что атака связана с обсуждением возможности прибытия американской стороны в Украину на самолете.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

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Зеленский об атаке РФ на аэропорты в Киеве и Борисполе

Зеленский назвал ночные удары по аэропортам в Киеве и Борисполе демонстративными и целенаправленными. Президент отметил, что Россия впервые за долгое время нанесла такие удары.

По словам Зеленского, атака на аэропорты может быть реакцией России на обсуждение и подготовку возможности для американской стороны воспользоваться самолетом для прибытия в Украину. Речь идет о возможности приземления в аэропорту "Киев" или в аэропорту "Борисполь".

Президент также заявил, что Украина зафиксировала этот шаг России и на следующей неделе соответствующим образом скорректирует свою операцию в отношении российского воздушного пространства, которое, по его словам, стало опасным из-за присутствия дронов и ракет в небе.

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"Также ночью были и демонстративные российские удары по нашим аэропортам — в Киеве и в Борисполе. Именно целенаправленные, впервые за долгое время. Очевидно, такие удары России по аэропортам являются реакцией на обсуждение и подготовку возможности для американской стороны воспользоваться самолетом для прибытия в Украину и приземлиться в аэропорту "Киев" или в аэропорту "Борисполь". Российско-иранские "Шахеды" в ответ на американскую дипломатию. Мы зафиксировали этот шаг России и на следующей неделе соответствующим образом скорректируем нашу операцию в отношении российского воздушного пространства, которое стало опасным из-за присутствия дронов и ракет в небе. Конечно, с нашей стороны никаких угроз дипломатии нет и не будет", — сообщил лидер.

Зеленский о последствиях ударов РФ по Украине

Отдельно президент рассказал о последствиях ночной атаки в других регионах Украины.

По его словам, в Каменском в Днепровской области россияне нанесли удар по гражданскому предприятию. В результате погибли пять человек, еще пять получили ранения.

Также во многих регионах были повреждены жилые дома. Зеленский, в частности, упомянул Херсон, Борисполь и Харьковскую область.

Кроме того, в Сумах и Николаеве с помощью дронов были нанесены удары по торговым центрам.

Президент выразил соболезнования родным и близким погибших.

Украина скорректирует операцию в отношении воздушного пространства РФ

Зеленский заявил, что на следующей неделе Украина соответствующим образом скорректирует свою операцию в отношении российского воздушного пространства.

В то же время президент подчеркнул, что со стороны Украины не будет никаких угроз дипломатии. Он также отметил, что Украина заинтересована в приближении мира.

"Украина заинтересована в приближении мира. Россия будет отвечать за то, что она делает. Спасибо всем, кто помогает нашему государству и украинцам!", — подытожил глава государства.

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Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 5 сентября российские войска атаковали Борисполь дронами, в результате чего был поврежден 9-этажный жилой дом. В доме загорелись крыша и одна из квартир. Двух женщин с акубаротравмой и закрытой травмой грудной клетки госпитализировали в местную больницу.

Новини.LIVE также писали, что министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал российский удар по аэропорту "Жуляны" в Киеве. По его словам, Россия выбрала эскалацию вместо мира, а такие атаки могут быть направлены на срыв мирного процесса. Сибига назвал удар по Жулянам "пощечиной мировым мирным усилиям".

Владимир Зеленский Киев аэропорты аэропорт Борисполь обстрелы атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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