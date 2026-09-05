Зеленський розкрив причину ударів РФ по аеропортах Києва і Борисполя

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у ніч проти 5 вересня Росія цілеспрямовано завдала ударів по аеропортах у Києві та Борисполі. За його словами, такі удари були демонстративними та відбулися вперше за довгий час. Зеленський вважає, що атака пов’язана з обговоренням можливості прибуття американської сторони в Україну літаком.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

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Зеленський про атаку РФ на аеропорти у Києві та Борисполі

Зеленський назвав нічні удари по аеропортах у Києві та Борисполі демонстративними та цілеспрямованими. Президент зазначив, що Росія вперше за довгий час завдала таких ударів.

За словами Зеленського, атака на аеропорти може бути реакцією Росії на обговорення та підготовку можливості для американської сторони скористатися літаком для прибуття в Україну. Йдеться про можливість приземлення в аеропорту "Київ" або в аеропорту "Бориспіль".

Президент також заявив, що Україна зафіксувала цей крок Росії та наступного тижня відповідно скорегує свою операцію щодо російського повітряного простору, який, за його словами, став небезпечним через присутність дронів і ракет у небі.

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"Також вночі були й демонстративні російські удари по наших аеропортах — у Києві та в Борисполі. Саме цілеспрямовано, вперше за довгий час. Очевидно, такі удари Росії по аеропортах є реакцією на обговорення і підготовку можливості для американської сторони скористатися літаком для прибуття в Україну та приземлитися в аеропорту "Київ" або в аеропорту "Бориспіль". Російсько-іранські "Шахеди" у відповідь на американську дипломатію. Ми зафіксували цей російський крок і на наступному тижні відповідно скорегуємо нашу операцію щодо російського повітряного простору, який став небезпечним через присутність дронів і ракет у небі. Звісно, з нашої сторони жодних загроз дипломатії немає і не буде", — поінформував лідер.

Зеленський про наслідки ударів РФ по Україні

Окремо президент розповів про наслідки нічної атаки в інших регіонах України.

За його словами, у Кам’янському на Дніпровщині росіяни вдарили по цивільному підприємству. Внаслідок цього загинули п'ятеро людей, ще п’ятеро зазнали поранень.

Також у багатьох регіонах були пошкоджені житлові будинки. Зеленський зокрема назвав Херсон, Бориспіль та Харківщину.

Крім того, у Сумах та Миколаєві дронами вдарили по торговельних центрах.

Президент висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Україна скорегує операцію щодо повітряного простору РФ

Зеленський заявив, що наступного тижня Україна відповідно скорегує свою операцію щодо російського повітряного простору.

Водночас президент наголосив, що з боку України не буде жодних загроз дипломатії. Він також зазначив, що Україна зацікавлена в наближенні миру.

"Україна зацікавлена в наближенні миру. Росія відповідатиме за те, що вона робить. Дякую всім, хто допомагає нашій державі та українцям!", — підсумував глава держави.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 5 вересня російські війська атакували Бориспіль дронами, внаслідок чого пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. У будинку загорілися дах та одна з квартир. Двох жінок з акубаротравмою та закритою травмою грудної клітини госпіталізували до місцевої лікарні.

Новини.LIVE також писали, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував російський удар по аеропорту "Жуляни" в Києві. За його словами, Росія обрала ескалацію замість миру, а такі атаки можуть бути спрямовані на зрив мирного процесу. Сибіга назвав удар по Жулянах "ляпасом світовим мирним зусиллям".