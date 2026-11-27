Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание штаба в пятницу, 27 ноября, в ходе которого были рассмотрены вопросы готовности Киева к ухудшению ситуации с безопасностью в связи с эскалацией ударов со стороны РФ. Правительство и городские власти столицы разрабатывают алгоритмы работы общественного транспорта, в частности возможность организации бесплатного автобусного сообщения для киевлян.

Об этом сообщил глава государства в своём посте в Facebook, передает Новини.LIVE.

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В Киеве готовят транспорт к атакам России

Владимир Зеленский сообщил, что в ходе заседания штаба были заслушаны доклады военных, представителей разведки, правительственных чиновников и мэра столицы о текущей ситуации в столице и потенциальных угрозах со стороны РФ. Глава государства заявил, что на данный момент уже разработаны конкретные алгоритмы для общественного транспорта на случай ухудшения ситуации с безопасностью из-за обстрелов со стороны российской армии.

"Важно, чтобы у людей и предприятий в столице была возможность при любых обстоятельствах пользоваться транспортом, работать, учиться и максимально сохранять возможность находиться в городе", — отметил президент.

Зеленский сообщил, что правительство совместно с городскими властями работает над механизмом бесплатной перевозки пассажиров по автобусным маршрутам, их планируют использовать в случае остановки других видов общественного транспорта.

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Украинский лидер также сообщил, что участники заседания рассмотрели вопрос защиты отдельных объектов инфраструктуры Киева.

"Мэр города и члены правительства доложили о защите определенных инфраструктурных объектов в Киеве, а также о строительстве альтернативных объектов. Важно максимально ускорить всю эту работу, и я благодарен каждому и каждой, кто присоединился", — заявил он.

Украина корректирует планы дальних ударов по РФ

Отдельно президент во время заседания Ставки провел совещание с представителями ГУР, Министерства обороны, военными и СБУ по вопросу дальнобойных ответных мер на российский террор.

"Внесли некоторые коррективы в план операций — должно быть достигнуто более ощутимое торможение российских военных производств и определенных экономических процессов. Отдельно обсудили со спецслужбами и МИД дополнительные меры для координации с партнерами в необходимых операциях в нейтральных водах за пределами Украины", — подытожил Зеленский.

Сообщение Владимира Зеленского. Скриншот: Facebook

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