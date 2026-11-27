Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки у п'ятницю, 27 листопада, під час якого розкрили питання готовності Києва до погіршення безпекової ситуації через ескалацію ударів РФ. Уряд та міська влада столиці розробляють алгоритми роботи громадського транспорту, зокрема можливість безкоштовних автобусів для киян.

Про це повідомив глава держава у своєму дописі Facebook, передає Новини.LIVE.

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У Києві готують транспорт до атак Росії

Володимир Зеленський повідомив, що під час засідання Ставки було заслухано доповіді військових, представників розвідки, урядовців і мера столиці щодо поточної ситуації в столиці та потенційних загроз з боку РФ. Глава держави заявив, що наразі вже розроблені конкретні алгоритми для громадянського транспорту на випадок погіршення безпекової ситуації через обстріли російської армії.

"Важливо, щоб у людей та підприємств в столиці була можливість за будь-яких обставин користуватися транспортом, працювати, вчитись і максимально зберігати можливості бути в місті", — зауважив президент.

Зеленський повідомив, що уряд спільно з міською владою працюють над механізмом безоплатного перевезення пасажирів автобусними маршрутами, їх планують використовувати в разі зупинки інших видів громадського транспорту.

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Український лідер також повідомив, що учасники засідання розглянули питання захисту окремих об’єктів інфраструктури Києва.

"Мер міста та урядовці доповідали по захисту визначених інфраструктурних обʼєктів в Києві, а також будівництву альтернатив. Важливо максимально прискорити всю цю роботу, і я вдячний кожному й кожній, хто долучився", — заявив він.

Україна коригує плани далекобійних ударів по РФ

Окремо президент під час Ставки провів нараду з представниками ГУР, Міністерства оборони, військовими та СБУ щодо далекобійних відповідей на російський терор.

"Внесли деякі корективи у план операцій — має бути досягнуте більш відчутне гальмування російських воєнних виробництв і визначених економічних процесів. Окремо обговорили зі спецслужбами та МЗС додаткові заходи для координації з партнерами у необхідних операціях в нейтральних водах за межами України", — підсумував Зеленський.

Допис Володимира Зеленського. Скриншот: Facebook

Новини Києва

Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив у п'ятницю, 27 листопада, що українців чекає складний зимовий період. За словами глави держави, Росія прагне розділити територію країни своїми ударами по мостах через річку Дніпро.

Новини.LIVE інформували, що народна депутатка Леся Забуранна заявила, що генератори для київського водоканалу столиці привезуть тільки в січні 2027 року. Окремо вона звернула увагу на те, що монтаж цього обладнання потребує додаткового часу.