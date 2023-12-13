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Зеленский отреагировал на ночной ракетный обстрел Киева

13 декабря 2023 09:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский отреагировал на ночной ракетный обстрел Киева
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в эту ночь украинская ПВО сбила 10 вражеских ракет над столицей. Он поблагодарил Воздушные Силы Украины и международных партнеров.

Об этом он написал в своем Telegram.

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"Всем пострадавшим оказывается помощь. Я благодарю службы, которые спасают, помогают и ликвидируют последствия. Будем и дальше работать, наращивая наши мощности для защиты. И уже есть новые мощные договоренности. Работаем над ускорением поставок", — подчеркнул глава государства.

Также Зеленский рассказал, что вчера 12 декабря он с президентом США Джо Байденом договорились работать над увеличением количества систем ПВО для Украины.

"Каждая дополнительная система ПВО важна. Каждая партия ракет для систем ПВО важна. Это важно для людей, важно для городов и важно для Украины. Потому что это спасает жизнь!" — заверил президент.

По его словам, государство-террорист в очередной раз "подтвердило свое звание позорной страны", ведь наносит ракетные удары по жилым домам, детским садам и энергетическим объектам во время зимнего периода.

Зеленский отреагировал на обстрел
Скриншот сообщения из Telegram Владимира Зеленского

Напомним, в результате ночной вражеской атаки на Киев количество пострадавших возросло до 53. 20 из них, в том числе двоих детей, госпитализировали.

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