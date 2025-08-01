Зеленский приехал на место удара РФ в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский на месте удара РФ в Киеве. Фото: Зеленский/Telegram

В пятницу, 1 августа, Президент Украины Владимир Зеленский посетил место удара РФ по многоэтажке в Киеве. Глава государства почтил память погибших и возложил цветы.

Об этом лидер сообщил в Telegram.

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Сегодня, 1 августа, Президент Украины Владимир Зеленский посетил место удара РФ по жилому дому в Святошинском районе Киева. Лидер почтил память погибших и возложил цветы к импровизированному мемориалу возле многоэтажки.

Кроме того, глава государства лично поблагодарил спасателей, которые сегодня завершили поисково-спасательные работы.

Зеленский на месте удара РФ в Киеве. Фото: Зеленский/Telegram

"То, что делает Россия, невозможно оправдать. Мы никогда не простим убийств наших людей, этих жестоких ударов. Вчерашним ударом по Киеву Россия убила 31 человека. Сто семьдесят девять человек пострадали. Искренние соболезнования родным, близким, всем, кто потерял самое дорогое. Это один из самых жестоких ударов по столице.



Сегодня на месте разрушенного подъезда девятиэтажного дома пообщался с нашими людьми. Государство обязательно поможет и поддержит всех пострадавших", — отметил президент.

Зеленский на месте удара РФ в Киеве рядом со спасателями. Фото: Зеленский/Telegram

В частности, он поблагодарил каждого, кто работал на месте атаки.



"И я благодарю каждого, кто работал на месте — спасал, лечил, разбирал завалы. Такая взаимоподдержка чрезвычайно важна. Мы обязательно продолжим работу ради большей защиты наших людей", — подчеркнул Зеленский.

Отметим, что в результате массированного удара РФ по Киеву в ночь на 31 июля погиб 31 человек, среди них пять детей. Дети — 2007 год рождения, 2011-й, 14-й, 18-й, даже 22-й год рождения. В результате обстрела 159 человек пострадали.

Ранее мы информировали, что в результате атаки РФ на Киев 31 июля под завалами дома погибла целая семья, выжил только кот.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказали подробности поисково-спасательных работ после удара РФ по Киеву.