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Главная Киев Зеленский почтил память погибших в Соломенском районе Киева

Зеленский почтил память погибших в Соломенском районе Киева

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Дата публикации 19 июня 2025 10:38
Зеленский прибыл на место удара россиян по жилому дому в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Ключові моменти Владимир Зеленский почтил память погибших от ракетного удара Россия убила 28 гражданских в Киеве во время ракетной атаки

Президент Владимир Зеленский вместе с главой Офиса Президента Андреем Ермаком посетил место российского ракетного удара по жилому дому в Соломенском районе столицы, который оккупанты осуществили в ночь на 17 июня. Глава государства осмотрел место трагедии и почтил память погибших.

Видеокадры, как Владимир Зеленский несет цветы к месту трагедии, опубликовал канал "Мы-Украина".

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Владимир Зеленский почтил память погибших от ракетного удара

Владимир Зеленский отправился к месту трагедии сразу после возвращения украинской делегации из официального визита в Канаду.

Россия убила 28 гражданских в Киеве во время ракетной атаки

Отметим, что поисково-спасательные работы, которые продолжались более 39 часов, завершились вчера, 18 июня, в 19:20. Однако разбор завалов и конструкций еще продолжается.

По данным ГСЧС, только на этой локации под обломками были найдены тела 23 погибших. Общее количество жертв в Киеве в результате массированной атаки 17 июня достигло 28 человек, еще более 140 человек получили ранения.

Сейчас принимаются заявления от пострадавших киевлян относительно уничтоженного или поврежденного имущества. Всего поступило уже почти 500 сообщений. Все обращения фиксируются для дальнейшего документирования и возмещения.

Напомним, также в Соломенском районе в одном из домов, который пострадал от российской атаки, обвалилась конструкция.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин открестился от причастности к атакам по гражданским в Киеве и заявил, что атака была направлена на военный завод.

Владимир Зеленский Киев обстрелы президент Соломенский район
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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