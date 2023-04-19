Земельная комиссия Киевсовета одобрила строительство большого паркинга возле парка "Наталка"

Цветение сакур в парке "Наталка", Киев, 17 апреля 2023 года. Фото: Новини.Live

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений советует Киевсовету поддержать проект решения о строительстве паркинга на улице Приречной на Оболони.

Об этом сообщают активисты общественного объединения "Цегла".

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За такое решение проголосовало 16 депутатов из 21 присутствовавших.

В то же время Управление правового обеспечения деятельности Киевсовета вернуло проект решения без согласования, теперь земельная комиссия должна повторно рассмотреть документ.

Что известно о проекте

В КГГА говорят, что паркинг будет построен в рамках обустройства большой рекреационной зоны, в которую войдет парк "Наталка", набережная и остров Оболонский. Он будет объектом двойного назначения и будет служить укрытием во время воздушной тревоги.

Проект большой рекреационной зоны на Оболони. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Активисты и громада города выступают против строительства паркинга и просят обустроить парк.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве власти продолжат строительство пешеходного моста с Оболонской набережной на Оболонский остров. Средства из городского бюджета привлекать не будут.