Земельная комиссия Киевсовета одобрила строительство большого паркинга возле парка "Наталка"
Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений советует Киевсовету поддержать проект решения о строительстве паркинга на улице Приречной на Оболони.
Об этом сообщают активисты общественного объединения "Цегла".
За такое решение проголосовало 16 депутатов из 21 присутствовавших.
В то же время Управление правового обеспечения деятельности Киевсовета вернуло проект решения без согласования, теперь земельная комиссия должна повторно рассмотреть документ.
Что известно о проекте
В КГГА говорят, что паркинг будет построен в рамках обустройства большой рекреационной зоны, в которую войдет парк "Наталка", набережная и остров Оболонский. Он будет объектом двойного назначения и будет служить укрытием во время воздушной тревоги.
Активисты и громада города выступают против строительства паркинга и просят обустроить парк.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве власти продолжат строительство пешеходного моста с Оболонской набережной на Оболонский остров. Средства из городского бюджета привлекать не будут.