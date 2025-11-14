Відео
Україна
Відео

Головна Київ Жахлива ніч у Києві — патрульні показали евакуацію жителів

Жахлива ніч у Києві — патрульні показали евакуацію жителів

Дата публікації: 14 листопада 2025 17:09
Оновлено: 17:09
Обстріл Києва 14 листопада — як евакуювали жителів
Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Російські війська у ніч проти 14 листопада завдали удару по цивільному населенню в Києві. Зруйновані та розтрощені житлові будинки є майже в кожному районі столиці.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький та показав кадри евакуації киян. 

Читайте також:

Евакуація киян під час обстрілів 14 листопада

Білошицький розповів, що під обстрілами росіяни опинилися Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Подільський, Святошинський, Солом’янський та Шевченківський райони Києва. 

За його словами, патрульні всю ніч працювали на місцях, евакуювали поранених до карет швидкої, забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту та допомагали людям дістатися укриттів.

Наразі ліквідація наслідків ще триває. Місцевих жителів закликають не ігнорувати повітряної тривоги та спускатися в укриття. 

Нагадаємо, під час обстрілів 14 листопада росіяни зруйнували Інститут отоларингології в Києві. Вибито практично всі вікна та пошкоджено два корпуси. 

Наразі відомо, що в столиці загинули шестеро осіб, а ще 34 людини отримали поранення, серед них —  двоє дітей та вагітна жінка. 

Київ евакуація поліція обстріли війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
