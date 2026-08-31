Погода в Киеве 1 сентября: дождь и до +28 °С

Мужчина идёт по городу с зонтиком. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве 1 сентября ожидается переменная облачность. Ночью осадков не будет, а днём пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +16...+18 °С, а днем — +26...+28 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр﻿.

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Погода в Украине на 1 сентября. Карта: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве на 1 сентября

По прогнозу Укргидрометцентра, 1 сентября в Киевской области будет переменная облачность. В области ожидаются кратковременные дожди, ночью местами, а днем кое-где возможны грозы.

В Киеве ночью осадков не прогнозируется. Днем ожидается кратковременный дождь.

Ветер будет юго-западным, его скорость составит 7–12 м/с.

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Температура воздуха по области ночью составит +13...+18 °С, днем — +23...+28 °С.

В Киеве ночью ожидается +16...+18 °С, а днём температура составит +26...+28 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Последние новости Киева

Новини.LIVE сообщили, что Россия ночью 31 августа атаковала склад VARUS в Киевской области. В результате удара было уничтожено и повреждено большое количество товаров. Люди не пострадали, однако в ближайшее время возможны задержки с поставками и временное отсутствие отдельных товаров в магазинах.

Новини.LIVE также писали, что в Киеве школы подготовили несколько форматов обучения на случай ухудшения ситуации с безопасностью. Из-за длительных воздушных тревог учебные заведения могут перейти на смешанное или дистанционное обучение. Конкретную модель каждая школа будет определять с учетом ситуации с безопасностью и возможностей укрытия.