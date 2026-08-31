Погода в Києві 1 вересня: дощ і до +28 °С

Чоловік йде містом з парасолькою. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві 1 вересня очікується мінлива хмарність. Вночі опадів не буде, а вдень пройде короткочасний дощ. Температура повітря вночі становитиме +16...+18 °С, а вдень — +26...+28 °С.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр﻿.

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Погода в Україні на 1 вересня. Карта: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві на 1 вересня

За прогнозом Укргідрометцентру, 1 вересня на Київщині буде мінлива хмарність. В області очікуються короткочасні дощі, вночі місцями, а вдень подекуди можливі грози.

У Києві вночі опадів не прогнозують. Вдень очікується короткочасний дощ.

Вітер буде південно-західним, його швидкість становитиме 7–12 м/с.

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Температура повітря по області вночі становитиме +13...+18 °С, вдень — +23...+28 °С.

У Києві вночі очікується +16...+18 °С, а вдень температура становитиме +26...+28 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Останні новини Києва

Новини.LIVE інформували, що Росія вночі 31 серпня атакувала склад VARUS у Київській області. Внаслідок удару знищено та пошкоджено велику кількість товарів. Люди не постраждали, однак найближчим часом можливі затримки з поставками та тимчасова відсутність окремих товарів у магазинах.

Новини.LIVE також писали, що у Києві школи підготували кілька форматів навчання на випадок погіршення безпекової ситуації. Через тривалі повітряні тривоги заклади освіти можуть перейти на змішане або дистанційне навчання. Конкретну модель кожна школа визначатиме з урахуванням безпекової ситуації та можливостей укриття.