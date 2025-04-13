Ждет мужа из плена три года — история Галины на акции в Киеве

Галина, муж которой в российском плену. Фото: скриншот

На акции в поддержку военнопленных в Киеве женщина Галина, которая ждет мужа из российского плена уже три года, рассказала о его состоянии. Защитник был на "Азовстали".

Об этом Галина рассказала в комментарии Новини.LIVE в воскресенье, 13 апреля.

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История Галины

В течение всего времени женщина смогла поговорить с мужем по телефону. По ее словам, это было более двух лет назад.

"В тяжелом состоянии, многие из наших находятся в тяжелом состоянии по здоровью, с ранениями. Мой муж с ранением, упало здание и всех завалило, от авиаудара. Это еще в городе было", — рассказала Галина.

По ее словам, ее муж получил ранения ног. С тех пор кости срослись с нарушением, из-за чего он хромает, а одна нога не функционирует полноценно.

"Тех, кто выжил, перетащили в госпиталь на "Азовстали". Я знаю, что одна нога не работает, она хромает. Таких, как мой муж, много", — добавила женщина.

Напомним, 13 апреля киевляне вышли на акцию в поддержку военнопленных. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.

А одна из участниц акции Наталья рассказала о своем брате Леониде Брожеке. Уже больше года она ждет известия о нем.