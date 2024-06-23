Женщина, которая разорила могилы, отправлена в психушку

Женщина, совершившая акт вандализма на могилах павших воинов. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве женщину, которая осквернила могилы погибших военных на территории Аскольдовой могилы, отправили на два месяца в психиатрическую больницу. Кроме того, за совершённый акт вандализма ей грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Сообщается, что 60-летняя женщина будет 60 дней в специализированном заведении в Глевасе. Ее будут содержать в условиях, которые помогут контролировать ее опасное поведение.

Женщине также сообщили о подозрении по факту надругательства над могилами защитников Украины по хулиганским мотивам. Санкция соответствующей статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от четырех до семи лет.

Ранее сообщалось, что в парке "Аскольдова могила" в Киеве неизвестные погромили могилы погибших воинов Вооруженных сил Украины. Вандалы повредили могилы лейтенанта Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, рядового Павла Петриченко и капитана ВВС Украины Андрея "Джуса" Пильщикова.

Позже стало известно, что полиция Киева задержала женщину, которая надругалась над могилами павших героев.