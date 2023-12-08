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Жители Киева снова жалуются на закрытые укрытия во время тревоги

8 декабря 2023 09:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Жители Киева снова жалуются на закрытые укрытия во время тревоги
Люди прячутся в метро. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Жители украинской столицы в очередной раз жалуются на закрытые укрытия. В частности, хранилища недоступны горожанам во время воздушной тревоги в городе.

Об этом пишут в местных Telegram-каналах.

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В Киеве жители одного из районов во время воздушной тревоги не смогли попасть в укрытие.

На фото видно, что речь идет об убежище, которое находится на улице Градинской, 11. Это Троещина.

Ранее мы писали, что во время ночной атаки "шахедами" на Киев 25 ноября телеведущая Маричка Падалко не смогла попасть в укрытие по адресу ул. Гоголевская, 5.

По словам телеведущей, убежище было отремонтировано, однако его так и не сдали в эксплуатацию из-за отпуска ответственного лица. Звезда сделала эмоциональное сообщение, после которого чиновники отреагировали на инцидент и открыли укрытие.

Также напомним, что 8 декабря, после 79 дней затишья, россияне атаковали Киев и область ракетами типа Х-101/555/55 из района города Энгельс, Саратовской области. Воздушная тревога в столице продолжалась почти два часа, но все враждебные цели были уничтожены нашей ПВО.

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