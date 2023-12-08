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Жителі Києва знову скаржаться на зачинені укриття під час тривоги

8 грудня 2023 09:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Жителі Києва знову скаржаться на зачинені укриття під час тривоги
Люди ховаються в метро. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Жителі української столиці вчергове скаржаться на зачинені укриття. Зокрема, сховища недоступні містянам під час повітряної тривоги в місті.

Про це пишуть у місцевих Telegram-каналах.

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У Києві жителі одного з районів під час повітряної тривоги не змогли потрапити до укриття.

На фото видно, що йдеться про сховище, яке розташоване на вулиці Градинській, 11. Це Троєщина.

Раніше ми писали, що під час нічної атаки "шахедами" на Київ 25 листопада телеведуча Марічка Падалко не змогла потрапити до укриття за адресою вул. Гоголівська, 5.

За словами телеведучої, сховище було відремонтовано, проте його так і не здали в експлуатацію через відпустку відповідальної особи. Зірка зробила емоційний допис, після якого чиновники відреагували на інцидент і відкрили укриття.

Також нагадаємо, що 8 грудня після 79 днів затишшя, росіяни атакували Київ та область ракетами типу Х-101/555/55 з району міста Енгельс, Саратовської області.  Повітряна тривога в столиці тривала майже дві години, але усі ворожі цілі були знищені нашою ППО.

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