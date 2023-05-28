Жители Киева почувствовали подземные толчки: было ли землетрясение

Люди на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 28 мая жители Киева и области почувствовали подземные толчки. В сети сразу начали говорить о землетрясении в столице и распространять видео.

Об этом сообщил спикер КМВА Михаил Шаманов в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Землетрясение в Киеве

Жители Киева и области сообщали, что якобы ощутили похожую на землетрясение вибрацию. В сети даже появилось видео, где видно покачивание люстры. Однако данных о подземных толчках от Главного центра спецконтроля, осуществляющего сейсмический мониторинг, пока не поступало.

Следует отметить, что именно в этот период в столице была воздушная тревога, россияне атаковали Киев дронами, работала ПВО.

Что говорят местные власти

Спикер КМВА Михаил Шаманов рассказал, что соответствующие службы должны уже впоследствии выяснить, действительно ли было землетрясение в столице.

"Я видел в телеграмме, что киевляне почувствовали толчки. Однако об этом должны говорить только эксперты", — подчеркнул Шаманов.

Напомним, в ночь на 28 мая враг в очередной раз атаковал столицу. Это уже 14-я воздушная атака на Киев с начала мая. Воздушная тревога звучала более 5 часов. Однако все дроны врага удалось уничтожить.