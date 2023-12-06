Жилищная афера на миллион долларов — в Киеве разоблачили участников-преступников

Ключи от квартиры в руках. Фото иллюстративное: прокуратура Киева

В Киеве мошенники провернули жилую аферу на миллион долларов, в ходе которой переоформили 16 квартир киевлян своим родственникам. Среди подозреваемых — адвокаты, нотариусы, государственный регистратор и гражданские лица.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Как сообщается, потерпевшие взяли кредит в одном из финансовых учреждений для того, чтобы приобрести квартиру.

"Чтобы проверить преступную схему, аферисты зарегистрировали коммерческую структуру. В процессе ликвидации банка общество выкупило остатки по кредитным договорам и должно было известить граждан об этом, а также новые графики и сроки погашения кредита. Впрочем, вместо этого, в течение нескольких дней со дня приобретения права требования по кредитным договорам, переоформили квартиры на родственников", — говорится в сообщении.

Правоохранители объясняют, злоумышленники сделали фиктивные документы для того, чтобы создать вид, что потерпевшие действительно сообщили законным способом. Таким образом, некоторые граждане получили письма, в которых им предлагали выплатить 1,5 миллиона гривен вместо остатка долга в 200 тысяч гривен.

"Для ускорения процесса завладения имуществом, участники преступной организации пытались силой выселить реальных собственников квартир. Они ждали, пока те будут выходить из дома или в их отсутствие врывались в дом и меняли замки. Кроме того, подселяли так называемых квартирантов", — добавляют в полиции.

Кто принимал участие в афере

В преступной схеме принимали участие руководитель коммерческой структуры, адвокат, семь нотариусов, государственный регистратор, частный исполнитель и, собственно, гражданские лица, на которых переоформили жилье. Они незаконно присвоили себе 16 квартир киевлян. Общая сумма имущества — более миллиона долларов. Среди пострадавших — военные, пожилые люди и несовершеннолетние.

Как известно, организатор аферы был задержан. Ему и еще 12 участникам сообщили о подозрении.

"Лидер группировки и один из его участников, который обеспечивал силовой захват объектов недвижимости, взят под стражу, другим — денежные залоги и домашний арест", — добавляют в полиции.

Задержание участников аферы. Фото: Национальная полиция

Задержание участников аферы. Фото: Национальная полиция

Напомним, в Гостомельской общине в Киевской области обнаружили около 100 жилищ, которые остаются поврежденными в результате вооруженной агрессии РФ. Сумма нарушений в период с 2022 и 2023 годов достигает более 21 миллиона гривен.