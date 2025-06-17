Обстрел Киева 17 июня — фоторепортаж последствий атаки России

Ребенок возле разрушенного дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В результате одной из самых масштабных атак на Киев количество пострадавших в столице стремительно растет. Под атакой оказалось 27 локаций, продолжаются спасательно-поисковые работы. Десятки домов и улиц в руинах, на дорогах лежат обломки дронов и зданий.

Новини.LIVE покажет, что происходит в Киеве после массированного удара России.

Реклама

Читайте также:

Киев приходит в себя после ночной атаки

По последним данным от КГВА, на данный момент известно о 99 раненых, из которых 59 госпитализированы. Впрочем, из разных источников поступает уточненная информация об уже 104 пострадавших — эти данные сейчас проверяются.

Обвал дома в результате ракетной атаки по Киеву. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Разрушенный дом в Соломенском районе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В то же время подтверждена гибель 14 человек. Больше всего жертв сейчас в Соломенском районе, где в результате прямого попадания ракеты обвалился целый подъезд многоэтажки.

Спасателям удалось спасти нескольких человек из-под завалов. Возле дома собрались жильцы и соседи.

Медики спасают человека, которого достали из-под завалов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Спасатели на месте обвала, фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Там продолжаются спасательные работы, под завалами могут еще находиться люди. По словам главы КГГА, количество раненых и погибших может возрасти.

Ребенок возле разрушенного дома. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Завалы дома в Соломенском районе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Россия атаковала несколько районов столицы

Всего под вражеским огнем этой ночью оказались 27 объектов в разных районах столицы. Ударам подверглись жилые дома, учебные заведения, объекты критической инфраструктуры.

В Днепровском районе обломки вражеского беспилотника попали в стену многоквартирного дома, по предварительным данным, обошлось без жертв и пожаров.

В Подольском районе обломки упали на открытую местность, также без последствий. В Оболонском районе поврежден автомобиль, возгорания не произошло.

Последствия российской атаки на Нивках в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Выбитые окна и руины дома на Нивках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

По состоянию на утро последствия зафиксированы как минимум на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах. Все службы работают непрерывно, оказывая помощь пострадавшим и ликвидируя разрушения.

Машину придавило плитами от дома. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Люди спасают имущество: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, в ночь на 17 июня враг выпустил по Украине более 440 дронов и 32 ракеты, из которых значительная часть — по Киеву.

Также спасателям удалось достать из-под завалов еще одного человека.