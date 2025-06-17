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Главная Киев Жестокий удар России по Киеву — фоторепортаж последствий атаки

Жестокий удар России по Киеву — фоторепортаж последствий атаки

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 10:10
Обстрел Киева 17 июня — фоторепортаж последствий атаки России
Ребенок возле разрушенного дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Киев приходит в себя после ночной атаки Россия атаковала несколько районов столицы

В результате одной из самых масштабных атак на Киев количество пострадавших в столице стремительно растет. Под атакой оказалось 27 локаций, продолжаются спасательно-поисковые работы. Десятки домов и улиц в руинах, на дорогах лежат обломки дронов и зданий.

Новини.LIVE покажет, что происходит в Киеве после массированного удара России.

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Киев приходит в себя после ночной атаки

По последним данным от КГВА, на данный момент известно о 99 раненых, из которых 59 госпитализированы. Впрочем, из разных источников поступает уточненная информация об уже 104 пострадавших — эти данные сейчас проверяются.

Солом'янський район
Обвал дома в результате ракетной атаки по Киеву. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Солом'янський район Київ 17 червня
Разрушенный дом в Соломенском районе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В то же время подтверждена гибель 14 человек. Больше всего жертв сейчас в Соломенском районе, где в результате прямого попадания ракеты обвалился целый подъезд многоэтажки.

Спасателям удалось спасти нескольких человек из-под завалов. Возле дома собрались жильцы и соседи.

Солом'янський район Київ 17 червня
Медики спасают человека, которого достали из-под завалов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Солом'янський район обстріл
Спасатели на месте обвала, фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Там продолжаются спасательные работы, под завалами могут еще находиться люди. По словам главы КГГА, количество раненых и погибших может возрасти.

Київ обстріл
Ребенок возле разрушенного дома. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Солом'янський район 17 червня
Завалы дома в Соломенском районе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Россия атаковала несколько районов столицы

Всего под вражеским огнем этой ночью оказались 27 объектов в разных районах столицы. Ударам подверглись жилые дома, учебные заведения, объекты критической инфраструктуры.

В Днепровском районе обломки вражеского беспилотника попали в стену многоквартирного дома, по предварительным данным, обошлось без жертв и пожаров.

В Подольском районе обломки упали на открытую местность, также без последствий. В Оболонском районе поврежден автомобиль, возгорания не произошло.

Нивки
Последствия российской атаки на Нивках в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Нивки Київ
Выбитые окна и руины дома на Нивках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

По состоянию на утро последствия зафиксированы как минимум на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах. Все службы работают непрерывно, оказывая помощь пострадавшим и ликвидируя разрушения.

Нивки наслідки обстрілу
Машину придавило плитами от дома. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Нивки Київ обстріл
Люди спасают имущество: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, в ночь на 17 июня враг выпустил по Украине более 440 дронов и 32 ракеты, из которых значительная часть — по Киеву.

Также спасателям удалось достать из-под завалов еще одного человека.

Киев беспилотники обстрелы ракетный удар фоторепортаж
Игорь Кузнецов - Фотограф
Автор:
Игорь Кузнецов
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