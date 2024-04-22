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Журналисты проанализировали, как власть могла бы уберечь Трипольскую ТЭС от уничтожения

22 апреля 2024 23:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Журналисты проанализировали, как власть могла бы уберечь Трипольскую ТЭС от уничтожения
Последствия удара по ТЭС. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в ночь на 11 апреля обстреляли Трипольскую теплоэлектростанцию в Киевской области. В результате атаки энергообъект был полностью уничтожен.

Почему не удалось защитить ТЭС, проанализировало издание Фокус.

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Журналисты определили три способа, которые могли бы помешать сокрушительным обстрелам России по украинской энергосистеме:

  • Первый — покупка ПВО, например, ЗРК Gepard.

Даже если считать по цене 2 млн долларов за единицу — то на 50 млрд гривен, выделенных из бюджета, можно было бы приобрести более 600 таких ЗРК. А в случае, если на рынке нет такого количества гепардов — за эти средства можно было бы купить разные системы ПВО.

  • Второй — закупить небольшие газовые электростанции и распределить их по стране.

Как рассказал председатель комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус, максимальная цена вопроса для Украины составляла 540 млн долларов. В то же время подержанные станции обошлись бы вдвое дешевле.

  • Третий — сконцентрироваться на нанесении потерь противнику и сохранении жизней украинских защитников, направив деньги на военные нужды.

Речь идет, в частности, о строительстве фортификационных сооружений — в марте 2023 года Кабмин выделил всего миллиард гривен на это. И только после вмешательства президента в 2024 году было выделено около 30 млрд гривен на фортификационную защиту.

Однако, по словам журналистов, средства якобы потратили не на бетонные сооружения, а на "деревья и пленки".

В итоге Украина потеряла почти всю тепловую генерацию и неизвестно сколько подстанций, импорт электроэнергии и драгоценную валюту.

Напомним, в результате атаки оккупантов на Трипольскую ТЭС в Киевской области была уничтожена вся генерация ''Центрэнерго''.

Также Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему России удалось уничтожить Трипольскую ТЭС.

По словам главы наблюдательного совета "Центрэнерго" Андрея Готы, Трипольская ТЭС все же подлежит восстановлению. Однако этот процесс будет напрасным, если западные партнеры не предоставят Украине дополнительные системы ПВО.

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