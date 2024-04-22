Журналісти проаналізували, як влада могла б вберегти Трипільську ТЕС від знищення

Наслідки удару по ТЕС. Фото: соцмережі

Російські війська в ніч на 11 квітня обстріляли Трипільську теплоелектростанцію у Київській області. Внаслідок атаки енергооб'єкт був повністю знищений.

Чому не вдалося захистити ТЕС, проаналізувало видання Фокус.

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Журналісти визначили три способи, які могли б завадити нищівним обстрілам Росії по українській енергосистемі:

Перший — покупка ППО, наприклад, ЗРК Gepard.

Навіть якщо рахувати за ціною 2 млн доларів за одиницю — то на 50 млрд грн, виділених із бюджету, можна було б придбати понад 600 таких ЗРК. А у випадку, якщо на ринку немає такої кількості "гепардів" — за ці кошти можна було б купити різні системи ППО.

Другий — закупити невеликі газові електростанції і розподілити їх по країні.

Як розповів голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, максимальна ціна питання для України складала 540 млн доларів. Водночас вживані станції обійшлися б вдвічі дешевше.

Третій — сконцентруватися на завданні втрат противнику і збереженні життів українських захисників, спрямувавши гроші на військові потреби.

Йдеться, зокрема, про будівництво фортифікаційних споруд — у березні 2023 року Кабмін виділив лише мільярд гривень на це. І лише після втручання президента у 2024 році виділили близько 30 млрд гривень на фортифікаційний захист.

Проте за словами журналістів, кошти нібито витратили не на бетонні споруди, а на "дерева та плівки".

В підсумку Україна втратила майже всю теплову генерацію і ще невідомо скільки підстанцій, імпорт електроенергії та дорогоцінну валюту.

Нагадаємо, внаслідок атаки окупантів на Трипільську ТЕС на Київщині було знищено всю генерацію ''Центренерго''.

Також Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Росії вдалося знищити Трипільську ТЕС.

За словами голови наглядової ради "Центренерго" Андрія Готи, Трипільська ТЕС все ж підлягає відновленню. Однак, цей процес буде марним, якщо західні партнери не нададуть України додаткові системи ППО.