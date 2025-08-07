Видео
Журналистка Новини.LIVE рассказала о пережитом во время атаки РФ

Журналистка Новини.LIVE рассказала о пережитом во время атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 09:10
Журналистка Новини.LIVE поделилась пережитым после атаки РФ
Дом, разрушенный в результате атаки РФ на Киев 31 июля 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

SMM-редактор и журналистка Новини.LIVE Кристина Лупаина рассказала о пережитом во время массированной атаки РФ на Киев 31 июля 2025 года. В результате вражеского обстрела квартира Кристины подверглась значительным разрушениям.

Об этом журналистка рассказала в эфире "Київського часу".

Читайте также:

Атака РФ на Киев 31 июля — журналистка о разрушении квартиры

"Я потеряла сознание. Весь дом — в стекле и обломках", — вспоминает SMM-редактор и журналистка Новини.LIVE, которая пережила ракетный удар в Святошинском районе Киева.

Кристина рассказала, что после мощного взрыва ее дверь заклинило, квартиру засыпало стеклом, а сознание она потеряла на несколько минут.

"Я лежала без сознания. Парень тряс меня, но я не приходила в сознание. Двери выбиты, стены потрескались, шкаф свален, вокруг обломки. Нас эвакуировали через квартиру соседей, потому что свои двери уже не открывались", — вспоминает редактор.

Также она рассказала, что пока испытывает трудности с оформлением компенсации. Кристина с парнем подали все необходимые заявки на получение помощи. Однако, по ее словам, на каждом шагу бюрократическая преграда и перекладывание ответственности.

"ЖЭК — это ад. Очереди огромные, график негибкий, в выходные — "это же не горит". Никаких четких сроков, все хаотично. Вместо помощи — только бюрократия", — отмечает Кристина.

А также добавляет, что жители поврежденного дома до сих пор не имеют официальных заключений о его состоянии. Кто-то говорит — можно ремонтировать, кто-то — что часть здания надо сносить. Однако официального заключения за неделю так и не дождались.

Напомним, что 31 июля российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В частности, одна из ракет попала прямо в дом.

Отметим, что в результате ракетной атаки РФ на Киев 31 июля 2025 года погибло 32 человека.

Киев обстрелы война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
