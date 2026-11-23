Министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник. Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk/?locale=uk_UA

Охрана энергетических объектов в Киевской области стала предметом журналистского расследования. Подряды на укрепление 23 из 26 подстанций получили две связанные между собой компании без проведения открытых тендеров. Журналисты также выразили сомнение в том, что глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник мог не знать о распределении многомиллиардных контрактов.

Об этом говорится в материале "Украинской правды", сообщает Новини.LIVE.

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Какие компании получили подряды на защиту подстанций Киевской области

Под руководством Николая Калашника Киевской областной военной администрацией в 2025–2026 годах защиту 23 из 26 подстанций в регионе поручили двум связанным между собой компаниям. Открытых тендеров при этом не проводили.

Речь идет об ООО "Украинская строительная компания "Ю.БИ.СИ.", которое получило подряды на девять объектов, и ООО "Консалтинг-Буд", которому поручили защиту еще 14 подстанций.

Владельцы обеих компаний фигурируют в материалах уголовного производства НАБУ в отношении других объектов.

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Стоимость защиты энергообъектов превысила 2,2 млрд грн

Изначально программу защиты энергетических объектов оценили примерно в 1,8 млрд грн. Впоследствии возникла необходимость усложнить конструкции, а строительные материалы подорожали. В результате общая стоимость работ выросла до более чем 2,2 млрд грн.

К цепочке поставок материалов присоединился бизнесмен Владислав Соколов. Он стал известен после обысков, когда внимание привлекли его роскошная квартира и настоящий крокодил в бассейне.

По словам Соколова, по просьбе Калашника он занимался охраной отдельных энергетических объектов. В частности, речь шла об объектах когенерации и небольших подстанциях напряжением 35 кВ. При этом никаких договоров на выполнение этих работ не заключалось.

В Киевской ОВА подтвердили наличие таких сооружений, однако документально установить, кто именно их строил, там не смогли.

Что Калашник сказал об отборе подрядчиков

Сам Николай Калашник утверждает, что не отвечал за отбор подрядчиков. В то же время журналисты сомневаются, что распределение контрактов на миллиарды гривен могло произойти без его ведома.

По мнению авторов расследования, такие масштабные подряды на защиту энергетической инфраструктуры вряд ли могли пройти мимо главы Киевской ОВА.

Новая команда Киевской ОВА впала в ступор из-за состояния защиты энергетики

Когда Николай Калашник возглавлял Киевскую ОВА в 2025–2026 годах, область регулярно отчитывалась об успешном выполнении планов по защите энергетики. Эти показатели стали одним из аргументов в пользу его назначения министром. Однако после смены руководства администрации выяснилось, что фактическое состояние строительства защитных сооружений было значительно хуже.

Среди тех, кто поддерживал кандидатуру Калашника на пост министра, был заместитель главы Офиса президента Виктор Микита.

По данным журналистов, по состоянию на 11 ноября средняя степень готовности защитных сооружений составляла всего 55%. В то же время этот показатель не означал, что объекты были защищены на соответствующем уровне.

После перехода Калашника в правительство новая команда Киевской ОВА во главе с Тимуром Ткаченко начала более тщательно проверять ход строительства защитных сооружений на подстанциях. Результаты этой проверки удивили представителей областной администрации. Собеседники издания описали их реакцию так:

"Как только Калашник перешел в правительство, новая команда Киевской ОВА во главе с Тимуром Ткаченко начала более тщательно изучать ход строительства защитных сооружений на подстанциях. И, как шутят собеседники УП в областной администрации, от увиденного постепенно начали впадать в ступор",— говорится в материале УП.

Подрядчики получили более 725 млн грн, но работы не завершили

В ходе проверки выяснилось, что в областном бюджете фактически нет средств, необходимых для дальнейшего финансирования строительства. В то же время подрядчики уже получили более 725 млн грн, в том числе 645 млн грн в виде авансов. Несмотря на это, значительная часть защитных сооружений осталась недостроенной.

По информации источников "Украинской правды", в августе почти десяток подстанций в Киевской области не могли полноценно работать. Трансформаторы отключили для проведения строительных работ, однако на ряде объектов строительство фактически остановилось.

Журналисты обратили внимание на последствия такой ситуации для энергосистемы и отметили:

"Получалось, что работы, призванные повысить устойчивость энергосистемы, на определенном этапе начали создавать для нее дополнительные риски", — добавляют авторы материала.

Новини.LIVE сообщали, что народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что в Киевской области и в столице не достроили ни одного из 26 запланированных укрытий для энергообъектов. Из-за этого энергетики не могут подключить дополнительное оборудование, что сказывается на электроснабжении. По словам нардепа, парламентская временная следственная комиссия обнаружила в действиях должностных лиц признаки уголовного правонарушения и передаст материалы правоохранительным органам.

Также мы писали, что народный депутат Александр Качура считает, что ответственность за срыв строительства укрытий для энергообъектов в Киевской области должны нести не только подрядчики, но и организаторы работ. Он призвал рассмотреть вопрос об отставке Николая Калашника в связи с обстоятельствами, которые стали достоянием общественности. Также народный депутат выступил за уголовную ответственность за возможное хищение средств, выделенных на защиту энергетики.