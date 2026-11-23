Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk/?locale=uk_UA

Захист енергетичних об’єктів на Київщині став предметом журналістського розслідування. Підряди на укріплення 23 із 26 підстанцій отримали дві пов’язані між собою компанії без проведення відкритих тендерів. Журналісти також поставили під сумнів те, що голова Київської ОВА Микола Калашник міг не знати про розподіл багатомільярдних контрактів.

Про це йдеться в матеріалі "Української правди", інформує Новини.LIVE.

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Які компанії отримали підряди на захист підстанцій Київщини

За керівництва Миколи Калашника Київською обласною військовою адміністрацією у 2025–2026 роках захист 23 із 26 підстанцій у регіоні доручили двом пов’язаним між собою компаніям. Відкритих тендерів при цьому не проводили.

Йдеться про ТОВ "Українська будівельна компанія "Ю.БІ.СІ.", яке отримало підряди на дев’ять об’єктів, і ТОВ "Консалтинг-Буд", якому доручили захист ще 14 підстанцій.

Власники обох компаній фігурують у матеріалах кримінального провадження НАБУ щодо інших об’єктів.

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Вартість захисту енергооб’єктів перевищила 2,2 млрд грн

Спочатку програму захисту енергетичних об’єктів оцінили приблизно у 1,8 млрд грн. Згодом виникла потреба ускладнити конструкції, а будівельні матеріали подорожчали. У результаті загальна вартість робіт зросла до понад 2,2 млрд грн.

До ланцюжка постачання матеріалів долучився бізнесмен Владислав Соколов. Він став відомим після обшуків, коли увагу привернули його розкішне помешкання та справжній крокодил у басейні.

За словами Соколова, на прохання Калашника він займався захистом окремих енергетичних об’єктів. Зокрема, йшлося про об’єкти когенерації та невеликі підстанції напругою 35 кВ. При цьому жодних договорів на виконання цих робіт не укладали.

У Київській ОВА підтвердили наявність таких споруд, однак документально встановити, хто саме їх будував, там не змогли.

Що Калашник сказав про відбір підрядників

Сам Микола Калашник стверджує, що не відповідав за відбір підрядників. Водночас журналісти сумніваються, що розподіл контрактів на мільярди гривень міг відбутися без його відома.

На думку авторів розслідування, такі масштабні підряди на захист енергетичної інфраструктури навряд чи могли пройти повз керівника Київської ОВА.

Нова команда Київської ОВА впала в ступор через стан захисту енергетики

Коли Микола Калашник очолював Київську ОВА у 2025–2026 роках, область регулярно звітувала про успішне виконання планів із захисту енергетики. Ці показники стали одним з аргументів на користь його призначення міністром. Однак після зміни керівництва адміністрації з'ясувалося, що фактичний стан будівництва захисних споруд був значно гіршим.

Серед тих, хто підтримував кандидатуру Калашника на посаду міністра, був заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.

За даними журналістів, станом на 11 листопада середня будівельна готовність захисних споруд становила лише 55%. Водночас цей показник не означав, що об'єкти були захищені на відповідному рівні.

Після переходу Калашника до уряду нова команда Київської ОВА на чолі з Тимуром Ткаченком почала детальніше перевіряти стан будівництва захисних споруд на підстанціях. Результати цієї перевірки здивували представників обласної адміністрації. Співрозмовники видання описали їхню реакцію так:

"Щойно Калашник перейшов до уряду, нова команда Київської ОВА на чолі з Тимуром Ткаченком почала детальніше вивчати стан будівництва захисту підстанцій. І, як жартують співрозмовники УП в обласній адміністрації, від побаченого поступово почали впадати в ступор", — йдеться в матеріалі УП.

Підрядники отримали понад 725 млн грн, але роботи не завершили

Під час перевірки з'ясувалося, що в обласному бюджеті фактично немає коштів, необхідних для подальшого фінансування будівництва. Водночас підрядники вже отримали понад 725 млн грн, зокрема 645 млн грн авансами. Попри це, значна частина захисних споруд залишилася недобудованою.

За інформацією джерел "Української правди", у серпні майже десяток підстанцій на Київщині не могли повноцінно працювати. Трансформатори відключили для проведення будівельних робіт, однак на низці об'єктів будівництво фактично зупинилося.

Журналісти звернули увагу на наслідки такої ситуації для енергосистеми та зазначили:

"Виходило, що роботи, покликані підвищити стійкість енергосистеми, на певному етапі почали створювати для неї додаткові ризики", — додають автори матеріалу.

Новини.LIVE інформували, що народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що на Київщині та в столиці не добудували жодного з 26 запланованих укриттів для енергооб’єктів. Через це енергетики не можуть під’єднати додаткове обладнання, що впливає на електропостачання. За словами нардепа, парламентська тимчасова слідча комісія виявила в діях посадовців ознаки кримінального правопорушення та передасть матеріали правоохоронцям.

Також ми повідомляли, що нардеп Олександр Качура вважає, що відповідальність за зрив будівництва укриттів для енергооб’єктів на Київщині мають нести не лише підрядники, а й організатори робіт. Він закликав розглянути питання про відставку Миколи Калашника через обставини, що стали публічними. Також нардеп виступив за кримінальну відповідальність за можливе розкрадання коштів, виділених на захист енергетики.