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Появились детали смертельного расстрела военных в Киеве

3 октября 2023 14:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Появились детали смертельного расстрела военных в Киеве
Преступника задержали правоохранители. Фото: t.me/stranaua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Военному, который в нетрезвом состоянии расстрелял двух своих собратьев, сообщили о подозрении. Ему грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

Об этом сообщают в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона.

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Сообщается, что после суточного дежурства солдат одной из воинских частей столицы распивал алкогольные напитки с двумя своими собратьями. В ходе застолья между ними внезапно возник конфликт.

Военный сразу расстрелял сослуживцев из штатного оружия. После этого он пытался покинуть место происшествия, но его задержали правоохранители. При задержании у преступника изъяли автомат Калашникова с патронами.

Что угрожает преступнику

Правоохранители решают избрать преступнику меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

Напомним, в Киеве пьяный военный застрелил двух собратьев и пытался скрыться с места преступления. Через два часа правоохранители задержали преступника.

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