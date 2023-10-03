Появились детали смертельного расстрела военных в Киеве

Преступника задержали правоохранители. Фото: t.me/stranaua

Военному, который в нетрезвом состоянии расстрелял двух своих собратьев, сообщили о подозрении. Ему грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

Об этом сообщают в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона.

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Детали конфликта между военными

Сообщается, что после суточного дежурства солдат одной из воинских частей столицы распивал алкогольные напитки с двумя своими собратьями. В ходе застолья между ними внезапно возник конфликт.

Военный сразу расстрелял сослуживцев из штатного оружия. После этого он пытался покинуть место происшествия, но его задержали правоохранители. При задержании у преступника изъяли автомат Калашникова с патронами.

Что угрожает преступнику

Правоохранители решают избрать преступнику меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

Напомним, в Киеве пьяный военный застрелил двух собратьев и пытался скрыться с места преступления. Через два часа правоохранители задержали преступника.