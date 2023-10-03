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З'явились деталі смертельного розстрілу військових у Києві

3 жовтня 2023 14:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
З'явились деталі смертельного розстрілу військових у Києві
Злочинця затримали правоохоронці. Фото: t.me/stranaua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Військовому, який у нетверезому стані розстріляв двох своїх побратимів, наразі повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

Про це повідомляють у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону. 

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Деталі конфлікту між військовими

Повідомляється, що після добового чергування солдат однієї з військових частин столиці розпивав алкогольні напої з двома своїми побратимами. У ході застілля між ними раптово виник конфлікт. 

Військовий відразу розстріляв співслужбовців зі штатної зброї. Після цього він намагався покинути місце події, але його затримали правоохоронці. При затриманні у злочинця вилучили автомат Калашнікова з набоями.

Що загрожує злочинцю

Наразі, правоохоронці вирішують обрати злочинцю запобіжний заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, у Києві п'яний військовий застрелив двох побратимів і намагався втекти із місця злочину. Через дві години правоохоронці затримали злочинця. 

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