Удар по зданию правительства 7 сентября - появилось фото ракеты

Горящее здание Кабмина после атаки после атаки. Фото: ГСЧС

Посол Европейского союза в Украине Катарина Матернова показала фото остатков "Искандера", который ударил по зданию Кабмина в ночь на 7 сентября. Боевая часть ракеты не разорвалась во время удара.

Соответствующие фото Матернова опубликовала на странице в Facebook в понедельник, 8 сентября.

Сообщение Катарины Матерновой. Фото: скриншот

Путин точно знает, что делает, — посол ЕС в Украине

"Этим утром я посетила Кабинет министров в Киеве. Место, которое я часто посещаю для встреч со многими членами правительства. Сегодняшний визит был другого рода. В воздухе все еще висел густой запах дыма. Я видела это собственными глазами: (российский диктатор Владимир, — Ред.) Путин точно знает, что делает", — отметила Матернова.

Посол рассказала, что ей показали значительные остатки самой ракеты. И множество осколков от кассетного боеприпаса, встроенного в "Искандер".

Часть ракеты "Искандер", которая атаковала правительственный квартал в ночь на 7 сентября. Фото: Катарина Матернова / Facebook

"Баллистическая ракета "Искандер", которая попала в Кабинет министров, была направлена прямо туда — в сердце украинского правительства. Самым страшным для меня было подняться на покатую крышу. Но дыра, оставшаяся от прямого попадания, была там. Только благодаря тому, что ракета не сдетонировала полностью, все здание не превратилось в руины", — добавила она.

Чиновница подчеркнула, что Путин намеренно атакует жизненно важные артерии страны — правительство, энергетику и народ.

"Это время для единства. Это время для союзников активизироваться, значительно усилить давление на Россию и дать Украине то, что ей нужно для защиты своего неба. Что-либо меньше только подтолкнет убийственную серию Кремля", — говорит Матернова.

Напомним, что одна из ракета 9М727, попала в здание Кабинета министров в ночь на 7 сентября, вызвав пожар на верхних этажах. Ее топливные баки загорелись, но боевая часть не взорвалась. Анализ обломков доказал, что речь идет о 9М727 — модификации ракеты 3М-14 "Калибр", адаптированную для наземного пуска.

Всего в ночь на 7 сентября в результате массированного российского обстрела была разрушена часть 9-этажки в Святошинском районе Киева. Погибли три человека, среди них — ребенок, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести.