Головна Київ З’явилось фото частини "Іскандера", який атакував будівлю Кабміну

З’явилось фото частини "Іскандера", який атакував будівлю Кабміну

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 17:00
Удар по будівлі уряду 7 вересня — з’явилося фото ракети
Палаюча будівля Кабміну після атаки. Фото: ДСНС

Посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова показала фото залишків "Іскандера", який вдарив по будівлі Кабміну у ніч на 7 вересня. Бойова частина ракети не розірвалася під час удару.

Відповідні фото Матернова опублікувала на сторінці у Facebook у понеділок, 8 вересня.

Читайте також:
скрін
Допис Катаріни Матернової. Фото: скриншот

Путін точно знає, що робить, — посол ЄС в Україні

"Цього ранку я відвідала Кабінет міністрів у Києві. Місце, яке я часто відвідую для зустрічей з багатьма членами уряду. Сьогоднішній візит був іншого роду. У повітрі все ще висів густий запах диму. Я бачила це на власні очі: (російський диктатор Володимир. — Ред.) Путін точно знає, що робить", — зазначила Матернова.

Посол розповіла, що їй показали значні залишки самої ракети. І безліч осколків від касетного боєприпасу, вбудованого в "Іскандер".

іскандер
Частина ракети ''Іскандер", яка атакувала урядовий квартал у ніч проти 7 вересня. Фото: Катаріна Матернова / Facebook

"Балістична ракета "Іскандер", яка влучила в Кабінет міністрів, була спрямована прямо туди — у серце українського уряду. Найстрашнішим для мене було піднятися на похилий дах. Але діра, що залишилася від прямого влучання, була там. Тільки завдяки тому, що ракета не здетонувала повністю, вся будівля не перетворилася на руїни", — додала вона.

Посадовиця наголосила, що Путін навмисно атакує життєво важливі артерії країни — уряд, енергетику та народ.

"Це час для єдності. Це час для союзників активізуватися, значно посилити тиск на Росію та дати Україні те, що їй потрібно для захисту свого неба. Будь-що менше лише підштовхне вбивчу серію Кремля", — каже Матернова.

Нагадаємо, що одна з ракета 9М727, влучила у будівлю Кабінету міністрів у ніч проти 7 вересня, спричинивши пожежу на верхніх поверхах. Її паливні баки загорілися, але бойова частина не вибухнула. Аналіз уламків довів, що йдеться про 9М727 — модифікацію ракети 3М-14 "Калібр", адаптовану для наземного пуску.

Загалом у ніч проти 7 вересня внаслідок масованого російського обстрілу було зруйновано частину 9-поверхівки у Святошинському районі Києва. Загинули троє людей, серед них — дитина, ще 11 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Кабінет міністрів Київ ракета уряд війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
