Появилось еще одно видео момента убийства подростка в фуникуре в Киеве

Киевский фуникулер. Фото: telegraf.com.ua

В Киеве в начале апреля произошло убийство подростка на верхней платформе фуникулера. В сети появилось видео с камер наблюдения.

Видео было опубликовано в эфире программы "Говорить вся країна".

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Скриншот видео с камеры наблюдения

Просмотреть видео можно по ссылке.

В Киеве вечером 7 апреля произошел спор между служащим правоохранительных органов и подростком. После выхода из фуникулера на верхней платформе, полицейский толкнул парня. Подросток упал и, разбив стекло, ранился и скончался на месте происшествия.

Товарищи умершего парня заявляют, что преступник пытался вытолкнуть жертву через окно и угрожал убийством и им. Известно также, что у злоумышленника было оружие.

ДБР уточнило, что задержанный был работником Управления государственной охраны, которое подотчетно президенту и контролируется Верховной Радой.