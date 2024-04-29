Появилось еще одно видео момента убийства подростка в фуникуре в Киеве
В Киеве в начале апреля произошло убийство подростка на верхней платформе фуникулера. В сети появилось видео с камер наблюдения.
Видео было опубликовано в эфире программы "Говорить вся країна".
Убийство в столичном фуникулере
Просмотреть видео можно по ссылке.
В Киеве вечером 7 апреля произошел спор между служащим правоохранительных органов и подростком. После выхода из фуникулера на верхней платформе, полицейский толкнул парня. Подросток упал и, разбив стекло, ранился и скончался на месте происшествия.
Товарищи умершего парня заявляют, что преступник пытался вытолкнуть жертву через окно и угрожал убийством и им. Известно также, что у злоумышленника было оружие.
ДБР уточнило, что задержанный был работником Управления государственной охраны, которое подотчетно президенту и контролируется Верховной Радой.
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