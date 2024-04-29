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Появилось еще одно видео момента убийства подростка в фуникуре в Киеве

29 апреля 2024 14:43
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Бригадир София
редактор
Появилось еще одно видео момента убийства подростка в фуникуре в Киеве
Киевский фуникулер. Фото: telegraf.com.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Киеве в начале апреля произошло убийство подростка на верхней платформе фуникулера. В сети появилось видео с камер наблюдения.

Видео было опубликовано в эфире программы "Говорить вся країна".

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Скриншот видео с камеры наблюдения

Просмотреть видео можно по ссылке

В Киеве вечером 7 апреля произошел спор между служащим правоохранительных органов и подростком. После выхода из фуникулера на верхней платформе, полицейский толкнул парня. Подросток упал и, разбив стекло, ранился и скончался на месте происшествия.

Товарищи умершего парня заявляют, что преступник пытался вытолкнуть жертву через окно и угрожал убийством и им. Известно также, что у злоумышленника было оружие.

ДБР уточнило, что задержанный был работником Управления государственной охраны, которое подотчетно президенту и контролируется Верховной Радой.

Киев
дети
убийство
полиция
Украина
видео
расследование
преступление

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