Главная Киев Зима на носу, а дом в руинах — Тарас Тополя пожаловался на власть

Зима на носу, а дом в руинах — Тарас Тополя пожаловался на власть

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 13:17
Тарас Тополя пожаловался на бюрократию по восстановлению жилья
Тарас Тополя с семьей. Фото: соцсети

Лидер группы "Антитела" и волонтер Тарас Тополя рассказал о последствиях ракетного удара по Киеву 23 июня, в результате которого пострадала его квартира. Он заявил, что власть уделяет недостаточно внимания данному вопросу.

Об этом Тарас Тополя сказал в комментарии для Новини.LIVE в эфире программы "Київський час".

Читайте также:

Тарас Тополя пожаловался на медленную работу властей Киева по восстановлению жилья

Музыкант отметил, что взрывной волной было повреждено практически все имущество и элементы жилья.

По словам Тополи, сила взрыва выбила даже входную дверь, большинство мебели оказались разрушенными, а стены посечены обломками.

Сейчас в квартире продолжаются ремонтные работы, однако восстановление требует почти всего помещения.

"Квартира полностью восстанавливается не с нуля, процентов 20. Возможно, пол в некоторых комнатах не меняли", — пояснил он.

Тополя также отметил отсутствие должной реакции со стороны городских властей. Музыкант обратил внимание, что фасад дома до сих пор не восстановлен, и, по его наблюдениям, активных действий в этом направлении не проводится.

Он подчеркнул, что приближается зима, а вопрос восстановления разрушенного жилья остается нерешенным.

"Много бюрократии, много слов, мало дела", — резюмировал фронтмен "Антител".

Напомним, в СМИ обнародованы кадры последствий атаки России по столице во время которой серьезным разрушениям подвергся и дом Тараса Тополи.

Впоследствии жена Тараса Тополи, известная певица Alyosha, рассказала, в каких условиях они живут, пока решается вопрос с жильем.

Добавим, что киевляне массово жалуются на бездействие власти и бюрократию при восстановлении поврежденных обстрелами домов.

Киев обстрелы Тарас Тополя дом бюрократия разрушения
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
